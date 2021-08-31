Польский магазин вместо предзаказанных видеокарт RTX 3070 предлагает RTX 3060 за ту же сумму
В последние годы пользователям приходится сталкиваться не только с дефицитом видеокарт, но порой и нечестным поведением продавцов, пользующихся ситуацией на рынке за счет потребителей.
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Один из таких примеров произошел совсем недавно. Ян Доманский из Instalki.pl заказал видеокарту GeForce RTX 3070 еще в ноябре 2020 года. Польский розничный торговец X-Kom принимал предварительные заказы на товары, которых не было в наличии. Как только Nvidia сообщила X-Kom о задержке отгрузки, розничный торговец начал предлагать полный возврат средств. Но это не решило бы проблему, заключающуюся в покупке видеокарты по цене ноября 2020 года, которая была намного ниже, чем сейчас. Здесь и начинается самое интересное.
Ян решил подождать, пока карта поступит в продажу, чего так и не произошло. В течение 10 месяцев продавец не отгрузил заказчику модель RTX 3070. Вместо этого магазин связался с Яном, когда NVIDIA выпустила обновленную серию RTX 30 LHR, чтобы спросить, хочет ли он перейти на идентичную модель, но с включенной блокировки майнинга. Сюрпризом стало то, что продавец предложил RTX 3060 LHR вместо RTX 3070 LHR. X-kom даже объяснил, что эта модель предлагает точно такую же производительность, как и его предшественник, что попросту абсолютно неверно.
Это предложение от X-Kom - отличный пример того, как крупный розничный торговец использует преимущества неосведомленных покупателей. Некоторые потребители могут согласиться на такую сделку после месяцев ожидания. Однако такой выбор должен быть хорошо продуман, а не основан на рекомендациях продавца, единственная мотивация которого - получение прибыли.
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