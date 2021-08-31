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Facebook предпринимает дополнительные шаги, чтобы помочь создать большую безопасность для молодых людей в Instagram. А именно, пользователю нужно будет указать свой день рождения. В противном случае доступ к Instagram будет закрыт. При чём обмануть Instagram не получится.

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Павни Диванджи, вице-президент по молодежным продуктам в Facebook, сказал в недавнем сообщении, что они начали просить людей поделиться своим днем рождения в Instagram, если они не сделали этого раньше. Instagram фактически пошел по этому пути в конце 2019 года, когда впервые начал просить пользователей сообщать компании о своем дне рождения, но тогда это было не обязательно.

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Диванджи сказал, что пользователи, которые еще не сообщили о своем дне рождения, начнут видеть специальное уведомление. "Если вы не сообщили нам свой день рождения к определенному моменту, вам нужно будет поделиться им, чтобы продолжить использование Instagram", - добавил Диванджи, но не назвал конкретный срок.

Диванджи сказал, что информация о днях рождения необходима для поддержки новых функций, предназначенных для защиты молодых пользователей. Она также будет использоваться, чтобы помочь Instagram показывать пользователям более персонализированную рекламу.

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Для тех, кто просто планирует указать ложный день рождения, Instagram будет использовать искусственный интеллект для выявления обманщиков. "В будущем, если кто-то скажет нам, что он старше определенного возраста, а наши технологии говорят об обратном, мы будем показывать им меню, чтобы подтвердить их возраст", - добавил Диванджи.