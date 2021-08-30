Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 получили ограничение по заряду батареи до 85%
Современные смартфоны рассчитаны на длительный срок службы, хотя литий-ионные аккумуляторы по-прежнему подвергаются постепенной деградации с момента их первого использования. Это результат химических процессов, лежащих в основе работы этих батарей, но существуют способы замедлить этот процесс. Один из таких способов - не заряжать телефон до 100% при каждой зарядке, и часто эксперты рекомендуют заряжать телефон примерно до 80–85% для максимального срока службы аккумулятора. Компания Samsung решила не полагаться на сознательность своих пользователей и снабдила новейшие смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 функцией, которая предотвращает зарядку выше 85%.
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Эта функция сейчас развертывается как часть One UI 3.1.1. Ранее эта функция была доступна только на планшетах Samsung, и неясно, останется ли она эксклюзивной только для складных устройств и планшетов. Чтобы активировать данную функцию, необходимо открыть приложение «Настройки», зайти в «Уход за устройством» и нажать «Аккумулятор», а затем «Дополнительные настройки аккумулятора». Стоит понимать, что подобный шаг приводит к меньшей автономности устройства. Кроме того, многие просто будут игнорировать данную функцию, несмотря на её полезность для аккумулятора, так как подавляющая часть пользователей меняют свои мобильные телефоны раньше, чем умрет аккумулятор.
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