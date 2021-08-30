Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Современные смартфоны рассчитаны на длительный срок службы, хотя литий-ионные аккумуляторы по-прежнему подвергаются постепенной деградации с момента их первого использования. Это результат химических процессов, лежащих в основе работы этих батарей, но существуют способы замедлить этот процесс. Один из таких способов - не заряжать телефон до 100% при каждой зарядке, и часто эксперты рекомендуют заряжать телефон примерно до 80–85% для максимального срока службы аккумулятора. Компания Samsung решила не полагаться на сознательность своих пользователей и снабдила новейшие смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 функцией, которая предотвращает зарядку выше 85%.

реклама

Эта функция сейчас развертывается как часть One UI 3.1.1. Ранее эта функция была доступна только на планшетах Samsung, и неясно, останется ли она эксклюзивной только для складных устройств и планшетов. Чтобы активировать данную функцию, необходимо открыть приложение «Настройки», зайти в «Уход за устройством» и нажать «Аккумулятор», а затем «Дополнительные настройки аккумулятора». Стоит понимать, что подобный шаг приводит к меньшей автономности устройства. Кроме того, многие просто будут игнорировать данную функцию, несмотря на её полезность для аккумулятора, так как подавляющая часть пользователей меняют свои мобильные телефоны раньше, чем умрет аккумулятор.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Слив 9700K за копейки со скидкой 19% Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза