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В сети появилось видео, из которого становится понятна разница в весе между новой и предыдущей версией консоли Playstation 5. Видео создано Остином Эвансом, который сумел заполучить новую консоль за сумму, превышающую 1000 долларов. Консоль была отправлена из Японии в Калифорнию. Стоит сказать, что в сравнении участвовали цифровые версии Playstation 5.

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Первая версия PlayStation 5 имеет номер модели 1015B, тогда как новая модель имеет номер 1100B. Как уже сообщалось, винт стойки у новой PS5 стало легче открутить, но Эванс хотел копнуть глубже, поэтому он провел небольшую серию тестов. Шумовые характеристики были одинаковыми и вполне разумными, а разницу в потребляемой мощности можно было списать на банальную погрешность.

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Однако, новая PS5 постоянно нагревалась, а из вентиляционных отверстий на задней стороне выдувался воздух с температурой на 3-5°C выше, чем на старой версии PS5. Разборка приставок показала, что вентиляторы системы охлаждения различаются. Хотя они весили одинаково и принадлежали одному и тому же поставщику, вентилятор в новой PS5 имел заметно более длинные и изогнутые лопасти. Однако после снятия крышек консолей Эванс и Джимми Чампейн из PSReady были шокированы тем, насколько различались радиаторы на двух PlayStation.

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Радиатор обновленной PS5 стал меньше. Неудивительно, что взвешивание двух плат дало ответ на вопрос, почему новая PS5 на 300 г легче оригинальной PS5. Sony урезала некоторые медные и алюминиевые части радиатора, чтобы сэкономить, что привело к более высокой температуре, но в пределах того, что компания считает приемлемым. Но с добавлением твердотельного накопителя консоли придется иметь дело с еще большим тепловыделением, что может стать более серьезной проблемой для новой модели.