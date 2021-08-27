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Новое о AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX и 5945WX - 64 ядра/128 потоков и 12 ядер/24 потока

Спецификации обнаружены инсайдером @Benchleaks
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 В сети появилась информация о двух процессорах линейки Threadripper PRO на архитектуре Zen3. Новинки появились на платформе MilkyWay@Home. Согласно страницам, обнаруженным @Benchleaks, к сети было подключено два компьютера с процессором Ryzen Threadripper 5995WX и PRO 5945WX.

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 Согласно появившимся данным, процессор Threadripper PRO 5995WX будет иметь 64 ядра и 128 потоков, тогда как Threadripper PRO 5945WX будет иметь 12 ядер и 24 потока. Такие характеристики совпадают с предыдущими слухами.

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 Измеренная скорость Threadripper PRO 5945WX показывает 5,56 миллиарда операций в секунду для операций с плавающей запятой и 21,6 миллиарда операций в секунду для целочисленных значений.

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 Как известно, серия AMD Threadripper под кодовым названием Chagall должна быть построена на архитектуре Zen3. Недавно они появились в документах, опубликованных после взлома серверов Gigabyte. Документ подтвердил существование потребительской серии Threadripper и серии Threadripper PRO для рабочих станций. Документы показали, что обе серии будут предлагать до 64 ядер и максимальный TDP 280 Вт.

 Ожидается, что дебют процессоров состоится в ноябре этого года. Однако, по сообщению Moore’s Law is Dead, серия PRO ожидается не раньше января 2022 года. Кроме того, утверждается, что Threadripper PRO 5995WX получит поддержку 8-канальной памяти DDR4-3200 и до 128 линий PCIe Gen4, в то время как серия Threadripp должна получить 4 канала памяти и 64 линии PCIe.

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