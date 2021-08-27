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Источник, близкий к Moore’s Law Is Dead, утверждает, что грядущие настольные процессоры Intel Alder Lake могут преподнести много сюрпризов, особенно в секторе среднего уровня. Ожидается, что высокопроизводительные модели Core i9 превзойдут конкурентов в лице AMD Ryzen 5000, но такие процессоры не являются самыми массовыми и популярными с учетом соотношения цена/производительность. Настоящая должна проходить как раз в среднем ценовом диапазоне, поэтому у Core i5-12600K есть реальный шанс проявить себя во всей красе.

По предварительным данным Core i5-12600K с его 6 большими ядрами и 4 маленькими ядрами будет не только на 20% быстрее, чем Ryzen 5 5600X, но также может превзойти Ryzen 7 5800X примерно на 5% в многопоточном режиме. Источники также отмечают, что маленькие ядра Gracemont могут обеспечить большую производительность, чем ожидается в настоящее время, особенно в новой Windows 11. Это поможет моделям Core i5 стать довольно конкурентоспособными в среднем уровне.

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Цены также ожидаются конкурентоспособными. Стоимость Core i5-12600K должна быть аналогична цене Core i5-11600K, то есть попадут в диапазон от 300 до 350 долларов. Кроме того, модели без iGPU по-прежнему будут популярны, а i5-12600KF будет стоить менее 300 долларов. Однако, разница в цене с Ryzen 7 5800X, скорее всего, будет компенсирована тем, что Alder Lake потребует новых материнских плат. На начальном этапе можно будет сэкономить на оперативной памяти, так как модули DDR5 не обязательны, поскольку Alder Lake по-прежнему поддерживает DDR4. Отдельно стоит учесть стоимость нового кулера. Сложив все составляющие и переход на новую Windows 11, окончательные затраты должны быть примерно такими же, как и с системой Ryzen 7 5800X, но игровая производительность будет немного выше.

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Компания AMD готовит ответ на Alder Lake с моделями Ryzen 5000 с технологией3D V-Cache, но они будут запущены только в начале 2022 года, что позволит Intel какое-то время доминировать на рынке.