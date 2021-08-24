Микрофотографии чипа консоли PlayStation 5 выложили в сеть
Известный фотограф Фрицченс Фриц опубликовал новую серию снимков, которые позволяют подробно взглянуть на процессор в игровой консоли Sony PlayStation 5. Простому обывателю сложно понять, что изображено на фотографиях, однако, это только подтверждает абсолютную сложность строения современных процессоров чипа и делает их достойными внимания.
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Рассматриваемый чип под кодовым названием Oberon был разработан компанией AMD для использования в консоли PlayStation 5. Он основан на процессорной архитектуре AMD Zen 2 и графической архитектуре RDNA, с восемью ядрами ЦП Zen 2 и 36 графическими вычислительными блоками.
Согласно информации Tom’s Hardware, именно этот чип входит в комплект AMD 4700S Desktop Kit, но с отключенной графической частью. Считается, что это чипы, не прошедшие контроль качества со стороны графической части. Компания AMD решила не терять деньги и продавать отбраковки в виде готовой платы со встроенным процессором.
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Снимки кристаллов показывают ядра графического процессора посередине, окруженные ядрами процессора Zen 2. Кроме того, можно увидеть контроллер памяти GDDR6X по краю чипсета.
Фриц не является новичком в области фотографирования кристаллов процессоров и других аппаратных компонентов, и довольно давно этим занимается. Если кого-то интересует тема макросъемки чипов, то можно пройти по данной ссылке и посмотреть множество подробных снимков кристаллов процессоров, графических чипов и многого другого.
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