Xiaomi MI 12 выйдет в ноябре без оболочки MIUI 13
С выпуском Mi MIX 4 ожидание поклонников компании переключилось на флагман следующего поколения Xiaomi Mi 12. Эта серия, вероятно, получит большую производительность, улучшенный экран и более мощные камеры. Учитывая предыдущие выпуски смартфонов, новый телефон может появиться в декабре. Однако есть сообщения, что Xiaomi Mi 12 в этом году дебютирует в ноябре. Ожидается, что флагман будет работать на новейшем чипсете Qualcomm Snapdragon 898.
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Кроме того, Лэй Цзюнь утверждает, что MIUI 13 следующего поколения официально появится в конце года. Обычно новая версия оболочки выходит вместе с флагманами компании. Однако есть неутешительные свидетельства о том, что этого может не случиться с будущим флагманом. Согласно mydrivers, Xiaomi Mi 12 не получит MIUI 13 из коробки. Это означает, что этот флагманский смартфон, вероятно, будет использовать лишь расширенную версию MIUI 12.5.
Что касается процессора смартфона, то согласно предыдущим отчетам, Snapdragon 898 будет использовать трехкластерную схему. Частота самого мощного ядра составит 3,09 ГГц, частота большого ядра составит 2,4 ГГц, а частота малого ядра - 1,8 ГГц. Ядро с частотой 3,09 ГГц будет относиться к поколению Cortex-X2. Оно впервые может позволить преодолеть рубеж в миллион баллов в тесте AnTuTu.
Помимо значительного повышения производительности, Mi 12 будет поддерживать быструю зарядку мощностью не менее 120 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 100 Вт. Серия Xiaomi Mi 12 будет оснащаться экраном с адаптивной частотой обновления LTPO. Этот дисплей может обеспечивать регулировку частоты обновления в пределах от 1 до 120 Гц, что в конечном итоге снижает энергопотребление устройства.
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