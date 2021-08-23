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С выпуском Mi MIX 4 ожидание поклонников компании переключилось на флагман следующего поколения Xiaomi Mi 12. Эта серия, вероятно, получит большую производительность, улучшенный экран и более мощные камеры. Учитывая предыдущие выпуски смартфонов, новый телефон может появиться в декабре. Однако есть сообщения, что Xiaomi Mi 12 в этом году дебютирует в ноябре. Ожидается, что флагман будет работать на новейшем чипсете Qualcomm Snapdragon 898.

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Кроме того, Лэй Цзюнь утверждает, что MIUI 13 следующего поколения официально появится в конце года. Обычно новая версия оболочки выходит вместе с флагманами компании. Однако есть неутешительные свидетельства о том, что этого может не случиться с будущим флагманом. Согласно mydrivers, Xiaomi Mi 12 не получит MIUI 13 из коробки. Это означает, что этот флагманский смартфон, вероятно, будет использовать лишь расширенную версию MIUI 12.5.

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Что касается процессора смартфона, то согласно предыдущим отчетам, Snapdragon 898 будет использовать трехкластерную схему. Частота самого мощного ядра составит 3,09 ГГц, частота большого ядра составит 2,4 ГГц, а частота малого ядра - 1,8 ГГц. Ядро с частотой 3,09 ГГц будет относиться к поколению Cortex-X2. Оно впервые может позволить преодолеть рубеж в миллион баллов в тесте AnTuTu.

Помимо значительного повышения производительности, Mi 12 будет поддерживать быструю зарядку мощностью не менее 120 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 100 Вт. Серия Xiaomi Mi 12 будет оснащаться экраном с адаптивной частотой обновления LTPO. Этот дисплей может обеспечивать регулировку частоты обновления в пределах от 1 до 120 Гц, что в конечном итоге снижает энергопотребление устройства.