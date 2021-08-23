Процессоры AMD Ryzen на архитектуре Zen4 получат интегрированную графику
Предстоящая серия процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen4 будет иметь встроенный графический процессор. Хотя это вовсе не означает, что абсолютно все процессоры будут иметь iGPU, а лишь говорит, что процессорная часть будет впервые сопряжена с графической. Таким образом, наличие графического процессора больше не будет эксклюзивным для APU Ryzen серии G.
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Указанная информация стала доступна после утечки документации с серверов компании Gigabyte. Таблица с данными о процессорах на Socket AM5 была опубликована Chips and Cheese. В ней перечислены три типа процессоров AM5, все относятся к семейству 19h (Zen4) со встроенной графикой.
В документе отмечается, что некоторые OPN могут не поддерживать GFX. Это означает, что AMD также будет продавать процессоры Ryzen с отключенным графическим сопроцессором. Это будет разумным шагом, если, например, в графической части имеется брак, то процессор можно использовать без iGPU, установив на него меньшую стоимость. Кроме того, такие чипы будут иметь меньшее тепловыделение. По сути, это могут быть аналоги процессоров Intel серии F, для которых требуется дискретная графическая видеокарта.
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