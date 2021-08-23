Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Предстоящая серия процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen4 будет иметь встроенный графический процессор. Хотя это вовсе не означает, что абсолютно все процессоры будут иметь iGPU, а лишь говорит, что процессорная часть будет впервые сопряжена с графической. Таким образом, наличие графического процессора больше не будет эксклюзивным для APU Ryzen серии G.

реклама

Указанная информация стала доступна после утечки документации с серверов компании Gigabyte. Таблица с данными о процессорах на Socket AM5 была опубликована Chips and Cheese. В ней перечислены три типа процессоров AM5, все относятся к семейству 19h (Zen4) со встроенной графикой.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

В документе отмечается, что некоторые OPN могут не поддерживать GFX. Это означает, что AMD также будет продавать процессоры Ryzen с отключенным графическим сопроцессором. Это будет разумным шагом, если, например, в графической части имеется брак, то процессор можно использовать без iGPU, установив на него меньшую стоимость. Кроме того, такие чипы будут иметь меньшее тепловыделение. По сути, это могут быть аналоги процессоров Intel серии F, для которых требуется дискретная графическая видеокарта.