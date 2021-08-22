24 августа Windows XP исполняется 20 лет
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Операционная система была запущена в производство 24 августа 2001 года Windows XP, а уже в октябре того же года вышла на рынок. Бывший директор Microsoft по Windows XP Иэн Макдональд поделился своими мыслями по поводу годовщины на LinkedIn: "Для тех из нас, кто работает в команде, Windows XP была продолжением того, что мы сделали с выпуском Windows 2000, 20 месяцами ранее. В то время как Win2k была ориентирована на корпоративных пользователей, XP принесла стабильность из Win2k потребителям. Я был менеджером проекта для Win2k и директором проекта для XP".
Поскольку Windows XP была первой версией Windows, не основанной на MS-DOS и ядре Windows 95, то понятно, почему на тот момент она была самой стабильной Windows. Windows XP пережила появление Windows Vista в 2007 году без особого труда, хотя с тех пор ее рыночная доля начала медленно сокращаться. Сейчас рыночная доля Windows XP мизерная, от 0,32 до 0,59 процента. Однако эти микроскопические цифры в мировых масштабах составляют миллионы пользователей.
Естественно, что без обновлений функций или безопасности в течение многих лет и без возможности запускать многие современные программы Windows XP в 2021 году мало пригодна для повсеместного использования.
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