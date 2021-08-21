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Пару недель назад в сети появилось сообщение, что PowerColor случайно отправила в продажу видеокарту с заклеенными термопрокладками. Теперь появилось ещё одно интересное сообщение, в котором говорится об ошибке производителя. На этот раз накосячила сама NVIDIA, а точнее компания, которая собирает видеокарты Founders Edition.

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Один из заводских рабочих во время сборки случайно, а может и нет, оставил напальчник, который используется для защиты видеокарты от отпечатков пальцев во время сборки. Пропажа обнаружилась между двумя модулями памяти и кулером. Из-за постороннего предмета температура памяти поднималась до 110C. После того, как пользователь решил заменить термопрокладки, он нашел злополучный напальчник. После этого температура памяти пришла в норму и не поднималась выше 860C.

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Стоит сказать, что владельцы карт NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition часто заменяют термопрокладки из-за очень высоких температур памяти. Хотя эти температуры не превышают разрешенных значений, излишнее тепло влияет на температуру графического процессора, который находится намного ближе к чипам памяти, чем на других видеокартах серии RTX 30.