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На этой неделе MSI представила видеокарту GeForce RTX 3080 Sea Hawk X 10G LHR, которая оснащена гибридной системой охлаждения с тихими вентиляторами и небольшим заводским разгоном.

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MSI GeForce RTX 3080 Sea Hawk X 10G LHR оснащена графическим процессором Nvidia GA102 с 8704 ядрами CUDA, работающими на максимальной тактовой частоте 1785 МГц, а также 10 ГБ памяти GDDR6X со скоростью 19 GT/s. Специально разработанная печатная плата имеет два 8-контактных разъема питания PCIe, а также стандартную конфигурацию выводов изображения в количестве трёх DisplayPort 1.4a и одного HDMI 2.1.

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Ключевой особенностью GeForce RTX 3080 Sea Hawk X 10G LHR, конечно же, является её гибридная система охлаждения, разработанная в сотрудничестве с Asetek. Кулер оснащен специально разработанной медной охлаждающей пластиной, которая покрывает не только графический процессор, но и чипы памяти GDDR6X, что должно помочь в её разгоне. Низкопрофильный насос Asetek перекачивает нагретую от радиатора жидкость к 240-мм радиатору с двумя 120-мм вентиляторами MSI Torx 4.0, которые сочетают высокую производительность и бесшумную работу. Вентилятор, расположенный на самой графической плате, охлаждает модули VRM, чтобы усилить разгонный потенциал видеокарты.

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Новинка вряд ли может предложить значительное улучшение производительности в сравнении со стандартными моделями GeForce RTX 3080/3080 LHR, поскольку разгон выглядит очень незначительным. Тем не менее, система охлаждения повышает разгонный потенциал видеокарты, предоставляя пользователям самостоятельно ещё больше увеличить тактовые частоты.

Пока MSI представила карту только в Японии и не раскрыла рекомендованную стоимость карты. Между тем, поскольку информация о видеокарте указан на глобальном веб-сайте компании, ожидается, что он вскоре появится на полках магазинов в во всех регионах мира.