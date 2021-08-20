Процессоры AMD Ryzen 7000 не получат поддержку PCIe Gen5
Вчера компания Intel подтвердила, что ее грядущая серия процессоров Core 12-го поколения под кодовым названием Alder Lake будет первой, поддерживающей интерфейс PCIe Gen5. Между тем, к разочарованию поклонников продукции AMD, её процессоры Ryzen Raphael, выпуск которых ожидается в 2022 году, не будут поддерживать этот стандарт. Об этом свидетельствует диаграмма на изображении ниже, которая, вероятно, стала доступна в результате взлома серверов Gigabyte.
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Чипсет AMD AM5 будет предлагать 24 линии PCIe Gen4, что гарантирует одновременное подключение как высокопроизводительных видеокарт, так и высокоскоростных накопителей NVMe и устройств через порты USB4. Процессоры AMD на сокете AM5 должны поддерживать двухканальную память DDR5. К сожалению показанная диаграмма не дает представления о максимальной скорости поддерживаемой памяти.
Диаграмма также подтверждает, что платформа AMD AM5 будет поддерживать DisplayPort 2.0, который подключается к дополнительным 4 линиям PCIe Gen4 через контроллер USB4.
Напомню, что процессоры AMD Ryzen 7000 под кодовым названием Raphael будут основаны на микроархитектуре Zen4. Конфигурации моделей еще не известны, но документы, подтверждают, что процессоры получат встроенную графику RDNA2, которая отсутствовала в предыдущих процессорах Ryzen.
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