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Xiaomi Mi 12T и Redmi K50 получат дисплей 120 Гц и Snapdragon 870

Данная информация стала доступна благодаря сообщению пользователя Xiaomiui в Twitter
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 Сегодня пользователь Twitter под ником Xiaomiui, сообщил об обнаружении информации о двух смартфонах Xiaomi. Судя по всему, одним из устройств является Mi 12T под кодовым названием Psyche, который также имеет номер модели L3A.

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 Предполагается, что камера Mi 12T будет поддерживать оптическую стабилизацию (OIS), хотя неясно, какой именно датчик будет её иметь. Кроме того, Xiaomiui утверждает, что Mi 12T получит дисплей разрешением FullHD со встроенным сканером отпечатков пальцев и частотой обновления до 120 Гц, что на данный момент характерно для флагманских смартфонов Xiaomi.

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 Неудивительно, что Mi 12T и Redmi K50 под кодовым названием Poussin будут иметь схожие технические характеристики. Фактически, все, что отличает Redmi K50 от Mi 12T - это отсутствие оптической стабилизации и сканера отпечатков пальцев под дисплеем. Оба смартфона будут оснащены чипсетом Qualcomm. Предположительно, Xiaomi будет использовать Snapdragon 870.

 Согласно информации Xiaomiui, оба устройства будут выпущены в 2022 году, хотя пока неясно, когда. Стоит сказать, что в настоящее время еще не вышли смартфоны серии Mi 11T, информация о которых также стала известна совсем недавно, а выход назначен на 23 сентября.

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Теги

xiaomi snapdragon snapdragon 870 mi 12t redmi k50
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