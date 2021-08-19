Смартфоны серии Xiaomi Mi 11T выйдут 23 сентября
После выпуска смартфона Mi Mix 4 компания Xiaomi переключила свое внимание на другую серию смартфонов. Речь идет о линейке Mi 11T. В сети появилась новая утечка с указанием даты запуска смартфонов, которые придут на смену прошлогодним Mi 10T.
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Согласно утечке серия Mi 11T будет запущена на глобальном рынке 23 сентября. Серия Mi 10T была выпущена в прошлом году 30 сентября, так что указанная дата вполне реальна. Однако сотрудники ресурса Gizmochina уточняют, что, хотя их источник уверен в дате, все может измениться.
Подробности о технических характеристиках Mi 11T пока остаются на уровне слухов. Утечки до сих пор утверждали, что Mi 11T будет работать на чипсете Dimensity 1200, получит 108 мегапиксельную камеру с датчиком ISOCELL HM2 и AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц..
Более продвинутая версия под названием Mi 11T Pro предполагает наличие чипсета Qualcomm Snapdragon 888. Другие характеристики включают тот же 120 Гц AMOLED, батарею емкостью 5000 мАч и быструю зарядку мощностью 120 Вт. Ожидается, что Mi 11T Pro будет иметь стоимость в районе 600 долларов, аналогично Mi 10T Pro, стоимость которого начиналась с 599 евро.
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