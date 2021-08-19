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Сегодня InWin объявила о выпуске своего модернизированного компьютерного корпуса 309 Gaming Edition с уникальной передней панелью, оснащенной 144 адресными светодиодами, которые позволяют играть в три классические игры, используя специальный геймпад. Новейшее программное обеспечение InWin GLOW X позволяет пользователям полностью настраивать расположение светодиодов, включая создание анимации до 40 кадров, что в 10 раз больше, чем в оригинальном корпусе. Также есть восемь встроенных режимов освещения, которые можно легко изменить, а режим настройки обеспечивает простой интуитивно понятный интерфейс. Встроенный микрофон может реагировать на звуки и голоса пользователя с помощью световых эффектов.

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Кроме светодиодной панели корпус оснащен четырьмя вентиляторами премиум-класса InWin Saturn ASN120 с отличными шумовыми характеристиками, создаваемым воздушным потоком и мягким ARGB-освещением. Пользователи могут управлять скоростью вращения вентилятора и освещением с помощью программного обеспечения GLOW X или поддерживаемого программного обеспечения от материнской платы. Каждый вентилятор Saturn ASN120 обеспечивает мощный воздушный поток 77,17 кубических футов в минуту и статическое давление 3,12 мм.в.ст, что идеально подходит для радиаторов жидкостного охлаждения. При обычном режиме работы шум вентиляторов составляет всего 25 дБ.

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Корпус 309 Gaming Edition обеспечивает размещение до семи вентиляторов и универсальное приспособление для крепления систем жидкостного охлаждения. Уникальная конструкция верхней части корпуса позволяет разместить блок питания и до трех вентиляторов для создания эффективного воздушного потока и отвода тепла. Другие конструктивные особенности включают боковую панель из закаленного стекла с возможностью снятия без использования инструментов, поддержку держателя графических карт и пылевые фильтры, которые легко снимаются для очистки.

Панель ввода/вывода расположена вдоль бокового края. Она включает порт USB3.1 Gen 2 Type-C, два порта USB3.1 Gen 1, 3,5 мм разъемы для наушников и микрофона, а также кнопки управления светодиодными индикаторами. Поддерживает материнские платы вплоть до E-ATX с семью слотами PCI-Express.