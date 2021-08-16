Gainward готовит серию графических карт GeForce RTX 30 Phantom +
Gainward готовит к выходу видеокарты серии Phantom Plus. Оригинальные карты Phantom были одними из первых, которые были анонсированы в августе 2020 года, всего за несколько дней до официального представления серии GeForce RTX 30. Теперь год спустя Gainward добавляет Plus в название к линейке Phantom.
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В новую линейку со знаком "+" войдут видеокарты GeForce RTX 3090, RTX 3080 Ti, RTX 3080 и RTX 3070. Сравнение Phantom и Phantom Plus показывает, что Gainward не изменила спецификации своих существующих моделей. Например, GeForce RTX 3090 Phantom + Golden Sample по-прежнему имеет тактовую частоту 1845 МГц, TDP 420 Вт, три 8-контактных разъема питания и систему охлаждения толщиной 2,7 слота. Однако конструкция кулера немного изменилась, о чем свидетельствует изменение ширины со 138 мм до 136 мм.
Дизайн видеокарт Phantom в стиле стимпанк был сохранен. Безусловно, самым большим изменением в дизайне является перемещение светодиодной полосы с передней части кожуха на боковую сторону.
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Стоимость и доступность обновленных видеокарт серии Gainward Phantom Plus пока остаются неизвестными.
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