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Первый ноутбук Realme выйдет 18 августа

Новинка получит название Book Slim
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 В последние несколько месяцев в Интернете появилось несколько свидетельств того, что компания Realme готовит к выходу свой первый ноутбук. Теперь компания официально объявила, что её первый мобильный компьютер будет выпущен вместе с флагманским смартфоном Realme GT в Индии 18 августа 2021 года.

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 На международном рынке ноутбук будет называться Realme Book Slim. Производитель также сообщил, что сердцем компьютера станет процессор Intel Core i5 11-го поколения без упоминания конкретной или конкретных моделей. Дисплей ноутбука получит разрешение 2K с соотношением сторон 3: 2. Остальные технические характеристики пока не известны и будут раскрыты во время анонса.

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 Исполнительный директор компании Prateek Chaudhary также сообщил, что Realme Book Slim, скорее всего, будет выпущен с док-станцией, подобной Apple, для увеличения количества доступных портов USB-C и подключения беспроводной мыши, которая представлена на изображении ниже. Book Slim также сможет работать с известной беспроводной игровой мышью Narzo.

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