Nvidia Jetson TX2i впервые отправится в космос
Компания Aitech, производящая защищенные компьютеры для военных и аэрокосмических целей, использовала Nvidia Jetson TX2i для своей новой системы Aitech S-A1760 Venus, которую можно использовать в спутниках и различных космических аппаратах.
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Современные космические аппараты испытывают большую потребность в высококачественном оборудовании и скорости обработки данных. Однако, стоимость подобного оборудования достаточно велика. Именно здесь и может пригодиться новый компьютер Aitech S-A1760 Venus, который кроме небольшого размера и высокой производительности, имеет хорошую защиту от космической радиации.
В основе компьютера Jetson TX2i лежит система на чипе Tegra X2 от компании Nvidia, которая может иметь от двух до четырёх ядер общего назначения Cortex-A57. Чипсет также имеет графический процессор GP10B, основанный на архитектуре Nvidia Pascal с 256 ядрами CUDA, которые обеспечивают производительность до 1,26 TFLOPS в режиме FP32 при использовании AI или обработки изображений. Чипсет Tegra X2 позволяет подключить к системе шесть камер, одновременно кодировать и декодировать соответственно 1 и 2 видеопотока в формате 4K на скорости 60 к/с, а также 4 и 20 видеопотоков в формате 1080p на 60 к/с.
Кроме того, Jetson TX2i комплектуется 8 ГБ оперативной 128-битной памяти LPDDR4 и имеет встроенный накопитель eMMC 5.1 объемом 32 ГБ.
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