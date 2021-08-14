Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Согласно имеющейся информации, грядущие процессоры Intel Alder Lake будут поддерживать оперативную паять стандартов DDR4 и DDR5. В преддверии выхода процессоров следующего поколения инсайдеры предоставляют большое количество ссылок на общедоступные результаты тестирования в Userbenchmark и Geekbench.

реклама

В Userbenchmark появились два результата тестирования процессора серии Alder Lake, который имеет 16 ядер и 24 потока. Ожидается, что этот процессор получит название Core i9-12900/12900K. Один результат был получен на готовой системе HP Omen, а второй результат - на безымянном открытом стенде. В одной сборке было установлено 32 ГБ памяти стандарта DDR4-3200, а в другой такое же количество памяти, но стандарта DDR5-4800 компании Micron.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 снова в продаже RX 6600 XT дешево в Ситилинке -22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Стоит сказать, что процессоры в испытательных сборках довольно сильно отличались, так как во время теста средняя тактовая частота одного процессора составляла 3,05 ГГц, а другого - 3,65 ГГц. Но эти две оценки все еще можно сопоставить друг с другом, чтобы создать примерное представление о том, чего стоит ожидать от будущих процессоров.

Оба результата очень похожи в одноядерном тесте, однако, что в многоядерном тесте память DDR5 отстала от DDR4 примерно на 20 процентов в тестах чтения и записи. Новый стандарт памяти показал лучшие результаты в тесте на задержки.

реклама

В целом результаты DDR5 оказались не впечатляющими. Похоже, что стандарт DDR5-4800 станет бюджетным и отправной точкой для перехода на DDR5. Однако, ведущие производители памяти готовят чипы со скоростями DDR5-6400, DDR5-8400 и даже DDR5-12600, которые точно превзойдут по всем показателям DDR4.