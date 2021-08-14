Память DDR5-4800 уступает DDR4-3200 в тестах процессора Intel Core i9-12900K
Согласно имеющейся информации, грядущие процессоры Intel Alder Lake будут поддерживать оперативную паять стандартов DDR4 и DDR5. В преддверии выхода процессоров следующего поколения инсайдеры предоставляют большое количество ссылок на общедоступные результаты тестирования в Userbenchmark и Geekbench.
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В Userbenchmark появились два результата тестирования процессора серии Alder Lake, который имеет 16 ядер и 24 потока. Ожидается, что этот процессор получит название Core i9-12900/12900K. Один результат был получен на готовой системе HP Omen, а второй результат - на безымянном открытом стенде. В одной сборке было установлено 32 ГБ памяти стандарта DDR4-3200, а в другой такое же количество памяти, но стандарта DDR5-4800 компании Micron.
Стоит сказать, что процессоры в испытательных сборках довольно сильно отличались, так как во время теста средняя тактовая частота одного процессора составляла 3,05 ГГц, а другого - 3,65 ГГц. Но эти две оценки все еще можно сопоставить друг с другом, чтобы создать примерное представление о том, чего стоит ожидать от будущих процессоров.
Оба результата очень похожи в одноядерном тесте, однако, что в многоядерном тесте память DDR5 отстала от DDR4 примерно на 20 процентов в тестах чтения и записи. Новый стандарт памяти показал лучшие результаты в тесте на задержки.
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В целом результаты DDR5 оказались не впечатляющими. Похоже, что стандарт DDR5-4800 станет бюджетным и отправной точкой для перехода на DDR5. Однако, ведущие производители памяти готовят чипы со скоростями DDR5-6400, DDR5-8400 и даже DDR5-12600, которые точно превзойдут по всем показателям DDR4.
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