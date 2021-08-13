К выходу готовится ремастер GTA Trilogy
Согласно информации Kotaku, Rockstar планирует выпустить обновленную коллекцию игр Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City и Grand Theft Auto San Andreas в конце октября или начале ноября. Сообщается, что эта коллекция будет доступна практически на всех возможных платформах, включая ПК, консоли текущего поколения и мобильные устройства. Для последних выход может несколько задержаться.
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По словам Kotaku, ремастер игр в составе GTA Trilogy разрабатываются Rockstar Dundee, которая ранее работала над играми Crackdown и Halo: The Master Chief Collection. Судя по всему, ремастеры разрабатываются на движке Unreal Engine и будут представлять собой смесь новой и старой графики, которая должна иметь внешний вид, похожий на оригинальные игры. Что касается игрового процесса, то стоит ожидать, что он не изменится в сравнении с оригинальными играми.
Kotaku намекает, что возрождение GTA Trilogy может быть только первой ласточкой, и другие игры Rockstar, такие, как Red Dead Redemption, возможно, будут также переизданы, если проект будет хорошо воспринят пользователями.
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