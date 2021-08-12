Nvidia представила видеокарту RTX A2000 для компактных рабочих станций
NVIDIA расширила свою линейку продукции новой видеокартой для рабочих станций, которая является продолжением уже выпущенных RTX A4000, RTX A5000 и RTX A6000. Ей стала RTX A2000, которая стала самой маленькой и более экономичной альтернативой для компактных рабочих станций.
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Карта имеет двухслотовую конструкцию, размер 16,7 x 6,8 см и весит 294 грамма. NVIDIA не сообщила некоторые спецификации карты, но похоже, что RTX A2000 использует урезанный графический процессор GA106, впервые представленный в GeForce RTX 3060. В новой модели GA106 имеет 3328 активных ядер CUDA, 104 тензорных ядра и 26 ядер трассировки лучей, что немного меньше, чем у GeForce RTX 3060.
Интересно, что NVIDIA ограничивает мощность RTX A2000 до 70 Вт, это на 100 Вт меньше, чем у RTX 3060. RTX A2000 также имеет 6 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 с пропускной способностью 288 ГБ/с и вычислительную мощность 8 терафлопс (FP32). Учитывая размер, NVIDIA разместила только четыре разъема Mini DisplayPort 1.4.
Стоимость RTX A2000 пока не известна. Карта будет доступна в октябре, но нет информации о том, можно ли будет купить RTX A2000 не в составе готовых систем.
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