Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Nvidia представила видеокарту RTX A2000 для компактных рабочих станций

Новинка построена на графическом процессоре GA106
[ ] для раздела Блоги
+
Дешевая MSI RTX 3060 Ti - цена еще не растет
Sapphire <b>6600XT</b> в продаже
3070 Ti MSI - цена упала на порядок
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 NVIDIA расширила свою линейку продукции новой видеокартой для рабочих станций, которая является продолжением уже выпущенных RTX A4000, RTX A5000 и RTX A6000. Ей стала RTX A2000, которая стала самой маленькой и более экономичной альтернативой для компактных рабочих станций.

реклама

 Карта имеет двухслотовую конструкцию, размер 16,7 x 6,8 см и весит 294 грамма. NVIDIA не сообщила некоторые спецификации карты, но похоже, что RTX A2000 использует урезанный графический процессор GA106, впервые представленный в GeForce RTX 3060. В новой модели GA106 имеет 3328 активных ядер CUDA, 104 тензорных ядра и 26 ядер трассировки лучей, что немного меньше, чем у GeForce RTX 3060.

анонсы и реклама
<b>RX 6600XT</b> прибыли - цена радует
Самая дешевая 3060 снова в продаже
Недорогая RX <b>6600</b>XT Gigabyte Gaming в продаже
-22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
3090 дешево в XPERT.RU
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

 Интересно, что NVIDIA ограничивает мощность RTX A2000 до 70 Вт, это на 100 Вт меньше, чем у RTX 3060. RTX A2000 также имеет 6 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6 с пропускной способностью 288 ГБ/с и вычислительную мощность 8 терафлопс (FP32). Учитывая размер, NVIDIA разместила только четыре разъема Mini DisplayPort 1.4.

 Стоимость RTX A2000 пока не известна. Карта будет доступна в октябре, но нет информации о том, можно ли будет купить RTX A2000 не в составе готовых систем.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia nvidia ampere ga106 rtx a2000
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
16
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 280R
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
7
Обзор телефона Philips Xenium E185
27
F1 2020: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование моноблока ASUS Zen AiO 24 M5401WUA
6
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
15
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
39
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
26
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
43

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 43
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 62
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 27
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Анонсирована улучшенная прошивка MIUI 12.5 Enhanced
13
Недорогие модели геймерских видеокарт исчезают из магазинов РФ – GeForce RTX 3070 Ti уже раскуплены
112
В 16:00 по МСК старт продаж AMD Radeon RX 6600 XT - один из магазинов уже озвучил свои рублёвые цены
117
AMD RX 6600 XT может привлечь майнеров неплохим хешрейтом Ethereum
30
Российские цены на Radeon RX 6600 XT оказались завышены, но значительно выгоднее GeForce RTX 3060
58
Видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT были раскуплены в DNS за 10 минут
78
23 смартфона Xiaomi получат функцию расширения ОЗУ в MIUI 12.5, а не в MIUI 13
3
В России стартовало серийное производство ПК и моноблоков на базе отечественного процессора Baikal-M
83
ASUS активирует TPM на своих материнских платах обновлением BIOS
22
Radeon RX 6600 XT появились на Авито по завышенным ценам, а продажи в DNS не состоялись
34
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl готовят на движке Unreal Engine 5
24
В Steam стартовала распродажа игр Bethesda — отличная возможность купить Skyrim ещё раз
10
Патентный тролль требует от Intel $7 миллиардов и уже выиграл дело в Техасе на $2 миллиарда
11
10 смартфонов OnePlus получат стабильную версию ColorOS 12 на Android 12
1
Google провела в Play Маркете самую масштабную чистку за последние три года
+
Майнеры протестировали Radeon RX 6600 XT в Эфире – хешрейт в 2 раза ниже, чем у GeForce RTX 3060
35
Средние европейские цены Radeon RX 6600 XT оказались на 150 евро дешевле российских из DNS
95
RX 6600 XT исчезли из ДНС, но появились в другом магазине, и по ценам ниже, чем у торговцев с Авито
34
Авторитетный инсайдер: Rockstar готовит сборник ремастеров GTA III, Vice City и San Andreas
6
Изучаем доходность майнинга Radeon RX 6600 XT в Эфире – лучшая фермерская видеокарта на рынке
10

Популярные статьи

Способы заработать на Binance и как получать прибыль без больших рисков
19
Моё мнение о конфигурациях компов, которые предлагают некоторые блогеры
72
Контроллер памяти: структура и синхронизация
19
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
7
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
16
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 280R
14

Сейчас обсуждают

Олег Смирнов
00:02
Согласен, что 1660 Super получше (в своём посте я имел ввиду обычные 1060/1660). Тысяч на 3, максимум 5. Поэтому, действительно, 18-20 для неё - была реальная цена. А сейчас - она такое же устарелое п...
В 16:00 по МСК старт продаж AMD Radeon RX 6600 XT - один из магазинов уже озвучил свои рублёвые цены
Евгений Соболев
23:59
Чтоб такие типа вас бестолочей кукарекали в комментариях что биткоин - плохо)) Ничего личного, это бизнес
Аналитики РБК рассказали о будущем Биткоина и поделились мнением о его положении в мире и РФ
Эдуард
23:57
Да ты просто не понимаешь, это нужно только наркобарагым и параноикам.......
Аналитики РБК рассказали о будущем Биткоина и поделились мнением о его положении в мире и РФ
Эдуард
23:56
Ну так какая аудитория..................
Аналитики РБК рассказали о будущем Биткоина и поделились мнением о его положении в мире и РФ
Don-Pedro
23:50
Батла V только шкурки натянуты другие. Какие то ползания по склонам и упирание в технику, стрельба через кусты непойми по кому. Эту поделку спасут грядущие локдауны осень-зима, новости ковидлы не всел...
Записи реального игрового процесса Battlefield 2042 «утекли» в Сеть — спешите видеть, пока не удалили
Олег Поварницын
23:50
Статья копипаста, тьфу!
Wargaming празднует 11-летие World of Tanks с раздачей серьёзных подарков
Виталий Shokerxxx
23:48
бесконечный режим что там можешь наскучить сиди себе годы играй выживай.
11 bit Studios официально анонсировала Frostpunk 2 и сделала первую часть временно бесплатной
Шотахупипу
23:47
Автор сайтом ошибся, не там опубликовал статейку. Этот сайт для тупых жадных детей про rgb-подсветку и водянки дипкул.
Контроллер памяти: структура и синхронизация
Виталий Shokerxxx
23:46
паладин угу. нужно было сразу делать трансгендера жирную китаянку.
Создатели King’s Bounty II в новом трейлере знакомят нас с Эльзой — главным героем-паладином, обладательницей бойкого голосочка
Олег Поварницын
23:45
Тебя, малолетнего дебила, забыли спросить как надо
В рамках общего теста отечественной ОС «Аврора» всем участникам раздадут подготовленные устройства
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем