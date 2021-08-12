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С появлением процессоров Intel Core 12-го поколения под кодовым названием Alder Lake ожидается появление множества новых технологий. Согласно информации Coelacanth’s Dream, недавнее обновление Coreboot позволило увидеть некоторую информацию о различных уровнях Power Limit 4 (PL4) грядущих процессоров.

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Новая информация касается двух семейств процессоров Alder Lake, представленных на платформе Brya, которая является эталонной платформой для Chromebook. Семейство Alder Lake-M представляет собой линейку маломощных процессоров, рассчитанных на TDP 5-7 Вт, а Alder Lake-P представляет процессоры с TDP 15 Вт.

PL4 является абсолютным пределом максимальной мощности, которую процессор может выдержать без фатальных повреждений. Это значение мощности, которого ЦП пытается избежать любой ценой, способное проявить себя только на короткий период, прежде чем ЦП выключится. Есть и другие уровни мощности. PL1 показывает TDP процессора, PL2 представляет собой максимальный уровень повышения частоты, а PL3 приводит к снижению частоты ЦП.

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В таблице ниже можно сравнить значения для процессора Alder Lake и предыдущего поколения Tiger Lake.

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Как можно заметить, значения PL4 у процессоров Alder Lake-P могут достигать 215 Вт в представленных моделях. Это не является пределом для всех моделей, поскольку некоторые из них потенциально могут быть даже выше. Для Alder Lake-М значение PL4 составляет 68 Вт. Длительность подобных значений мощности не должна превышать 10 мс, так как аккумулятор и зарядное устройство ноутбука не рассчитаны на такие нагрузки.

Напомню, что осенью Intel представит свои новые процессоры Alder Lake. Все модели Alder Lake-M и Alder Lake-P также должны иметь встроенные графические процессоры Intel DG2.