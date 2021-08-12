12 премиальных смартфонов Xiaomi получат MIUI 12.5 Enhanced Edition
Вчера компания Xiaomi выпустила несколько новых устройств, включая смартфон Mi Mix 4 и планшет Mi Pad 5. Основное внимание профильных ресурсов привлекли именно эти устройства, однако, было много других интересных продуктов, и не только. Например, компания объявила о неком обновлении программного обеспечения MIUI 12.5 под названием Enhanced Edition.
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Xiaomi MIUI 12.5 Enhanced Edition выглядит как обычное обновление, ориентированное на улучшение производительности и стабильности. По сути, оно не предлагает новый функционал, но должно значительно улучшить работу смартфонов. Перечисленный список изменений включает в себя Swift Performance, Focus Algorithm для лучшего распределения ресурсов, Atomized Memory для более эффективного использования памяти, Liquid Storage для системы хранения и Smart Balance для общей оптимизации системы.
Обновленная версия оболочки MIUI 12.5 Enhanced Edition выйдет уже 13 августа и будет разослан на премиальные смартфоны Xiaomi. Новый Mi Mix 4 получит версию MIUI 12.5 Enhanced Edition прямо из коробки. Список других устройств включает Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10S, Redmi K40 Pro, Redmi K40, Redmi K30S Ultra и Redmi K30 Pro.
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