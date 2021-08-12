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12 премиальных смартфонов Xiaomi получат MIUI 12.5 Enhanced Edition

Об этом сообщила компания на своем мероприятии 10 августа
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 Вчера компания Xiaomi выпустила несколько новых устройств, включая смартфон Mi Mix 4 и планшет Mi Pad 5. Основное внимание профильных ресурсов привлекли именно эти устройства, однако, было много других интересных продуктов, и не только. Например, компания объявила о неком обновлении программного обеспечения MIUI 12.5 под названием Enhanced Edition.

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 Xiaomi MIUI 12.5 Enhanced Edition выглядит как обычное обновление, ориентированное на улучшение производительности и стабильности. По сути, оно не предлагает новый функционал, но должно значительно улучшить работу смартфонов. Перечисленный список изменений включает в себя Swift Performance, Focus Algorithm для лучшего распределения ресурсов, Atomized Memory для более эффективного использования памяти, Liquid Storage для системы хранения и Smart Balance для общей оптимизации системы.

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 Обновленная версия оболочки MIUI 12.5 Enhanced Edition выйдет уже 13 августа и будет разослан на премиальные смартфоны Xiaomi. Новый Mi Mix 4 получит версию MIUI 12.5 Enhanced Edition прямо из коробки. Список других устройств включает Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10S, Redmi K40 Pro, Redmi K40, Redmi K30S Ultra и Redmi K30 Pro.

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xiaomi miui mi 11 miui 12.5 mi 11 pro mi 10 mi 11 ultra mi mix 4
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