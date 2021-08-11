В ближайшие месяцы ожидается снижение цен на DRAM
После роста в течение более полугода подряд цены на DRAM стабилизировались и, как ожидается, в ближайшие месяцы будут иметь тенденцию к снижению. Производители компьютеров имеют достаточные запасы памяти, что окажет дополнительное давление на стоимость, а это означает возможное снижение, что розничных цен.
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На данный момент покупка дополнительной оперативной памяти не рекомендуется, если у вас конечно куры денег не клюют. Однако, согласно отчету TrendForce, эта тенденция может закончиться быстрее, чем ожидалось. Ожидается, что контрактные цены на потребительскую память DRAM к концу этого года упадут на пять процентов. Спотовые цены на DRAM также постоянно падали, снизившись на 32% в период с конца мая по начало августа. В связи с тем, что мировой спрос на ноутбуки снижается по мере того, как все больше людей возвращается на сои рабочие места после домашней изоляции, ожидается, что спрос на DRAM также снизится.
Стоит сказать, что в начале месяца изучение тенденции цен на графическую память показало, колебания стоимости криптовалюты, которые оказали заметное влияние на рынок. Цены на память GDDR5 и GDDR6 в третьем квартале резко упали по сравнению со вторым кварталом, но это не привело к сопоставимому снижению розничных цен на видеокарты.
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