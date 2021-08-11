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В ближайшие месяцы ожидается снижение цен на DRAM

Однако на значительное снижение стоимости памяти для конечного потребителя пока не стоит надеяться
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 После роста в течение более полугода подряд цены на DRAM стабилизировались и, как ожидается, в ближайшие месяцы будут иметь тенденцию к снижению. Производители компьютеров имеют достаточные запасы памяти, что окажет дополнительное давление на стоимость, а это означает возможное снижение, что розничных цен.

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 На данный момент покупка дополнительной оперативной памяти не рекомендуется, если у вас конечно куры денег не клюют. Однако, согласно отчету TrendForce, эта тенденция может закончиться быстрее, чем ожидалось. Ожидается, что контрактные цены на потребительскую память DRAM к концу этого года упадут на пять процентов. Спотовые цены на DRAM также постоянно падали, снизившись на 32% в период с конца мая по начало августа. В связи с тем, что мировой спрос на ноутбуки снижается по мере того, как все больше людей возвращается на сои рабочие места после домашней изоляции, ожидается, что спрос на DRAM также снизится.

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 Стоит сказать, что в начале месяца изучение тенденции цен на графическую память показало, колебания стоимости криптовалюты, которые оказали заметное влияние на рынок. Цены на память GDDR5 и GDDR6 в третьем квартале резко упали по сравнению со вторым кварталом, но это не привело к сопоставимому снижению розничных цен на видеокарты.

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gddr5 оперативная память gddr6 память dram
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