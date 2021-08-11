Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ASUS активирует TPM на своих материнских платах обновлением BIOS

На сайте компани можно ознакомиться с полным списком подлежащих оьновлению материнских плат
[ ] для раздела Блоги
+
Дешевая RTX 3060 - дешевле нет нигде
-22000р на 3060 Gigabyte = топ цена
3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Как известно релиз Windows 11 состоится уже через несколько месяцев. Однако далеко не все желающие смогут её установить, так как существуют минимальные требования. Одним из наиболее критикуемых требований является необходимость в микросхеме TPM 2.0. Готовясь к выпуску Windows 11, ASUS обновляет многие модели своих материнских плат, чтобы включить функцию TPM, встроенную в современные процессоры Intel и AMD.

реклама

 Возможность включения TPM доступна в настройках BIOS для большого количества материнских плат, но навигация по этим страницам может быть сложной для неопытных пользователей. ASUS решила взять на себя включение данного параметра. Десятки моделей материнских плат ASUS уже имеют доступные обновления для включения TPM и подготовки к работе с Windows 11, но некоторые по-прежнему имеют статус «тестируемые», поэтому пользователям, возможно, придется подождать еще некоторое время. Ресурс ArsTechnica отмечает, что ASRock также выпустила обновления с поддержкой TPM для некоторых своих материнских плат. Конечно, производителей материнских плат довольно много, и стоит надеяться, что они также возьмут на себя активацию TPM.

 Стоит иметь в виду, что только обновление микрокода не гарантирует поддержку Windows 11 и TPM. Гораздо серьезным является ограничение поддерживаемых процессоров. Тут неприятности ждут очень большое число пользователей. По данным Microsoft, Windows 11 поддерживается только на процессорах начиная с Intel 8-го поколения или AMD Ryzen 2-го поколения. Владельцам более старых систем остается надеяться, что Microsoft пересмотрит свою политику и разрешит устанавливать Windows 11 на более древние компьютеры.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

asus microsoft windows 11 tpm 2.0 tpm
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор телефона Philips Xenium E185
25
F1 2020: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование моноблока ASUS Zen AiO 24 M5401WUA
6
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
15
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
39
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
25
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
42
Far Cry New Dawn: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
30
Битва игровых компьютеров: Core i7-7700K & GeForce GTX 1070 VS Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 56
24
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Graphite
15

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 42
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 61
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 43
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 25
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Продажи видеокарт в немецкой рознице обвалились – GeForce 2060 и Radeon 580 снизились в 9 раз за год
46
Российские геймеры массово скупают видеокарты NVIDIA на фоне роста цены Эфириума
201
43 смартфона Xiaomi получили стабильную MIUI 12.5 на Android 11
12
Китайские цены на видеокарты возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3070 Ti стоит от 51 000 р
28
5 ключевых претензий к Windows 11 – пользователи требуют от Microsoft вернуть удалённые функции
28
Видеокарты NVIDIA дешевеют, в то время как AMD дорожают на фоне роста прибыльности криптовалют
32
Epic Games раздала пользователям магазина EGS игр на 4338 долларов
23
Владелец крипто-кошелька 6-летней давности стал долларовым миллионером за счёт 10 млн Dogecoin
12
Больше половины обладателей iPhone не собираются покупать iPhone 13
4
Энтузиаст показал, как выглядел бы BioShock на Unreal Engine 5
10
Камера на 50 Мп, Helio G88 и аккумулятор 5000 мА*ч за $185 – опубликованы характеристики Redmi 10
3
AMD намного превзошла Intel по розничным продажам процессоров в июле
35
В AMD считают чип Apple M1 своим конкурентом и угрозой всем процессорам x86
44
Илон Маск планирует продавать более мощные антенны для Starlink с высоким показателем излучения
19
Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска выдает 127Mbit/s
36
Нашумевший симулятор бомжа выйдет в раннем доступе Steam в конце августа
28
Мир Far Cry 6 будет «жить» независимо от главного героя
29
В iPhone 13 и всех будущих смартфонах Apple скорее всего не будет раздражающей пользователей челки
5
В Китае Radeon RX 6600 XT можно будет купить по близкой к рекомендованной цене за 463 доллара
11
Meizu перевыпустит флагманы на Snapdragon 870 вместо Snapdragon 888
4

Популярные статьи

Доходность майнинга эфира после Хардфорка London и потенциал роста цен на видеокарты
60
Обзор Palit RTX 3070 Ti GameRock. Любительский. Одноголосый
57
Как у меня перестала открываться папка с важными данными и где я потом нашёл файлы из неё
72
4 лучшие модификации на S.T.A.L.K.E.R.
14
Обзор телефона Philips Xenium E185
25
Нашел комп на Core2Duo 15-летней давности и сравнил со своим R7 5800x
13
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
15
Рассказываю о своих впечатлениях от прохождения Call of Duty: Infinite Warfare. Марс наш
7
Обзор и тестирование моноблока ASUS Zen AiO 24 M5401WUA
6
Почему Bitcoin будет дорожать - просто про халвинг и не только для новичка
8

Сейчас обсуждают

sop18
02:01
МММ будет вечным. Мы не лохи, мы партнеры.)))
Доходность майнинга эфира после Хардфорка London и потенциал роста цен на видеокарты
sop18
02:00
Какая ненавязчивая реклама майнинга. Лохи что ли стали кончаться?
Самый удобный криптокошелек - Binance и как просто инвестировать в криптовалюту
Walter Sullivan
01:57
уже давно перешёл
5 причин не переживать из-за того, что ваш компьютер не совместим с Windows 11
MrThree
01:56
За такую цену пусть майнеры скупают 😂
Недорогие геймерские видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce 3060 со скидкой 24 000р
Боб Кеш
01:51
хз... я свои 500к слил в диапазоне ,6-,65. всё ждал бакса, но потом устал. недавно закупился обратно на 500к в диапазоне ,18-,2 раздал все долги и т.д.... а заимел их 9-ю 7870 на балконе в 14м году ко...
Владелец крипто-кошелька 6-летней давности стал долларовым миллионером за счёт 10 млн Dogecoin
Hacknir
01:50
Я во все тоже самое уже играл на пк. На большом экране. На ультре. Ради эмуляторов конечно заманчиво, но не за 40+к. У меня есть псп за 3000р купленная б\у для такого.
Steam Deck сравнили с AYA NEO в игре DOOM Eternal
ApontiPiP
01:48
А ты точно вин 11 накатил? Вообще разницы в работе не заметил после вин 10, только симпатичнее малость стала, местами удобнее (автоокна). Доработают, будет отличная ось. Ох, уж, эти консерваторы. Идет...
5 причин не переживать из-за того, что ваш компьютер не совместим с Windows 11
sop18
01:46
Надо будет еще посмотреть как он свои виртуальные миллионы в реальные вытаскивать будет)
Владелец крипто-кошелька 6-летней давности стал долларовым миллионером за счёт 10 млн Dogecoin
Александр Мак
01:44
Скинул данному персонажу доказательства, чтобы он такую ересь больше не писал.
Китайские цены на видеокарты возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3070 Ti стоит от 51 000 р
Дмитрий
01:41
ты найди ее по нормальной цене. их давно нету. только ти
Стоимость памяти GDDR6 в 4 квартале упадёт, но это не повлияет на цены на видеокарты – Tomshardware
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем