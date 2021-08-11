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Как известно релиз Windows 11 состоится уже через несколько месяцев. Однако далеко не все желающие смогут её установить, так как существуют минимальные требования. Одним из наиболее критикуемых требований является необходимость в микросхеме TPM 2.0. Готовясь к выпуску Windows 11, ASUS обновляет многие модели своих материнских плат, чтобы включить функцию TPM, встроенную в современные процессоры Intel и AMD.

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Возможность включения TPM доступна в настройках BIOS для большого количества материнских плат, но навигация по этим страницам может быть сложной для неопытных пользователей. ASUS решила взять на себя включение данного параметра. Десятки моделей материнских плат ASUS уже имеют доступные обновления для включения TPM и подготовки к работе с Windows 11, но некоторые по-прежнему имеют статус «тестируемые», поэтому пользователям, возможно, придется подождать еще некоторое время. Ресурс ArsTechnica отмечает, что ASRock также выпустила обновления с поддержкой TPM для некоторых своих материнских плат. Конечно, производителей материнских плат довольно много, и стоит надеяться, что они также возьмут на себя активацию TPM.

Стоит иметь в виду, что только обновление микрокода не гарантирует поддержку Windows 11 и TPM. Гораздо серьезным является ограничение поддерживаемых процессоров. Тут неприятности ждут очень большое число пользователей. По данным Microsoft, Windows 11 поддерживается только на процессорах начиная с Intel 8-го поколения или AMD Ryzen 2-го поколения. Владельцам более старых систем остается надеяться, что Microsoft пересмотрит свою политику и разрешит устанавливать Windows 11 на более древние компьютеры.