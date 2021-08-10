Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Выход смартфонов Apple серии iPhone 13 уже не за горами, и все больше информации начинает поступать о iPhone и Mac следующего поколения. Согласно последним данным, следующая серия смартфонов и компьютеров компании Apple будут оснащены 3-нм процессорами производства TSMC, серийный выпуск которых начнется в середине следующего года.

реклама

Ранее сообщалось, что TSMC ведет работу над увеличением 3-нм производственных линий. Однако не говорилось, что 3-нм чипы будут производиться для Apple. Теперь в новом сообщении DigiTimes четко упоминается, что в следующем году Apple выпустит свои устройства на базе 3-нанометровых процессоров.

анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Яблочная компания зарезервировала все производственные мощности TSMC для производства процессоров, предназначенных для компьютеров Mac. Текущая линейка процессоров A14 Bionic основана на 5-нм техпроцессе, который обеспечивает высочайшую производительность и отличное время автономной работы. Полный отчет DigiTimes будет доступен завтра, в нем будет представлена более подробная информация.