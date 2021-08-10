iPhone и компьютеры Mac следующего года получат 3-нм процессоры
Выход смартфонов Apple серии iPhone 13 уже не за горами, и все больше информации начинает поступать о iPhone и Mac следующего поколения. Согласно последним данным, следующая серия смартфонов и компьютеров компании Apple будут оснащены 3-нм процессорами производства TSMC, серийный выпуск которых начнется в середине следующего года.
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Ранее сообщалось, что TSMC ведет работу над увеличением 3-нм производственных линий. Однако не говорилось, что 3-нм чипы будут производиться для Apple. Теперь в новом сообщении DigiTimes четко упоминается, что в следующем году Apple выпустит свои устройства на базе 3-нанометровых процессоров.
Яблочная компания зарезервировала все производственные мощности TSMC для производства процессоров, предназначенных для компьютеров Mac. Текущая линейка процессоров A14 Bionic основана на 5-нм техпроцессе, который обеспечивает высочайшую производительность и отличное время автономной работы. Полный отчет DigiTimes будет доступен завтра, в нем будет представлена более подробная информация.
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