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Xiaomi представила собственного робота CyberDog

В основе робота лежит платформа NVIDIA Jetson NX
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 Сегодня компания Xiaomi представила робота CyberDog. Это первая попытка Xiaomi в создании подобного рода устройств. CyberDog оснащен серводвигателями собственной разработки, которые обеспечивают высокую скорость, маневренность и широкий диапазон движений робота.

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 В основе CyberDog лежит платформа NVIDIA Jetson Xavier NX, представляющая собой AI компьютер для встраиваемых систем, который имеет 384 ядра CUDA, 48 тензорных ядер, 6 процессоров Carmel ARM и 2 механизма ускорения глубокого обучения.

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 CyberDog оснащен 11 высокоточными датчиками, которые обеспечивают мгновенную обратную связь для управления его движениями. В их число входят сенсорные датчики, камеры, ультразвуковые датчики, модули GPS и другие, это дает CyberDog широкие возможности для обнаружения, анализа и взаимодействия с окружающей средой. Благодаря технологиям изображения Xiaomi CyberDog имеет расширенные возможности воспринимать окружающую среду. Он имеет встроенный набор датчиков камеры, включая интерактивные камеры с искусственным интеллектом, бинокулярные сверхширокоугольные камеры «рыбий глаз» и модуль глубины Intel RealSense D450, а также может быть обучен с помощью алгоритма компьютерного зрения.

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 CyberDog может анализировать окружение в режиме реального времени, создавать навигационные карты, определять место назначения и избегать препятствия при движении. В сочетании с функцией отслеживания положения человека и распознавания лиц CyberDog может следовать за своим владельцем.

 Чтобы сделать его похожим на домашних животных, пользователи могут использовать голосовой помощник для управления CyberDog или просто использовать прилагаемое к нему приложение для пульта дистанционного управления и смартфона.

 Xiaomi выпустит 1000 единиц CyberDog по цене 9999 юаней для фанатов компании, инженеров и энтузиастов робототехники, чтобы совместно изучить огромные возможности CyberDog.

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