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TUL Corporation являющаяся одним из ведущих производителей видеокарт на базе графических процессоров AMD, сегодня анонсировала новые видеокарты серии Radeon RX 6600 XT для игр на высоких настройках графики с разрешением FullHD. Всего представлено три модели линеек Red Devil, Hellhound и Fighter.

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PowerColor AMD Radeon RX 6600 XT RED DEVIL имеет традиционный для линейки дизайн и также обеспечивает лучшую в своем классе производительность и надежность. Благодаря высокоэффективной конструкции системы охлаждения с использованием никелированных тепловых трубок диаметром 6 мм, двойному BIOS, технологии DrMOS, высококачественных компонентов VRM и RGB-подсветке, видеокарта станет отличным выбором для любого игрока.

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Графическая карта PowerColor AMD Radeon RX 6600 XT HELLHOUND также станет отличным выбором для игроков, предпочитающих высокую производительность и эффективное охлаждение. Два 100-миллиметровых вентилятора и высокопроизводительный радиатор обеспечивают отличное охлаждение графического процессора, памяти и компонентов VRM с минимальным уровнем шума.

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PowerColor AMD Radeon RX 6600 XT FIGHTER обладает более простым дизайном, меньшими габаритами и не имеет заводского разгона, однако, обладает всеми преимуществами видеокарт серии AMD Radeon RX 6600 XT. Благодаря работе на эталонных тактовых частотах, новинке достаточно блока питания мощностью 500 Вт.

С полным списком технических характеристик представленных видеокарт можно ознакомиться в таблице ниже.

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