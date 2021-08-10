PowerColor представила видеокарты серии Radeon RX 6600 XT
TUL Corporation являющаяся одним из ведущих производителей видеокарт на базе графических процессоров AMD, сегодня анонсировала новые видеокарты серии Radeon RX 6600 XT для игр на высоких настройках графики с разрешением FullHD. Всего представлено три модели линеек Red Devil, Hellhound и Fighter.
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PowerColor AMD Radeon RX 6600 XT RED DEVIL имеет традиционный для линейки дизайн и также обеспечивает лучшую в своем классе производительность и надежность. Благодаря высокоэффективной конструкции системы охлаждения с использованием никелированных тепловых трубок диаметром 6 мм, двойному BIOS, технологии DrMOS, высококачественных компонентов VRM и RGB-подсветке, видеокарта станет отличным выбором для любого игрока.
Графическая карта PowerColor AMD Radeon RX 6600 XT HELLHOUND также станет отличным выбором для игроков, предпочитающих высокую производительность и эффективное охлаждение. Два 100-миллиметровых вентилятора и высокопроизводительный радиатор обеспечивают отличное охлаждение графического процессора, памяти и компонентов VRM с минимальным уровнем шума.
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PowerColor AMD Radeon RX 6600 XT FIGHTER обладает более простым дизайном, меньшими габаритами и не имеет заводского разгона, однако, обладает всеми преимуществами видеокарт серии AMD Radeon RX 6600 XT. Благодаря работе на эталонных тактовых частотах, новинке достаточно блока питания мощностью 500 Вт.
С полным списком технических характеристик представленных видеокарт можно ознакомиться в таблице ниже.
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