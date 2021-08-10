Nvidia анонсировала новый графический процессор RTX A2000 для создателей 3D контента
Сегодня компания NVIDIA на мероприятии SIGGRAPH 2021, посвященном технологиям компьютерной графики, анонсировала новый графический процессор RTX A2000, а также новые инструменты в NVIDIA Omniverse.
реклама
NVIDIA назвала RTX A2000 самым мощным, низкопрофильным, двухслотовым графическим процессором в своей линейке для создателей 3D контента. Компания не сообщила подробных спецификаций, известно только, что он основан на архитектуре NVIDIA Ampere. Настольная версия RTX A2000 появится в продаже в октябре, но графический процессор RTX A2000 для ноутбуков уже можно купить в составе некоторых моделей, например, Lenovo ThinkPad P17. NVIDIA заявляет, что это самый энергоэффективный мобильный графический процессор.
На SIGGRAPH 2021 NVIDIA также поделилась несколькими новостями, касающимися платформы Omniverse. Выяснилось, что приложение Blender получит поддержку Universal Scene Description 3.0 от Pixar. NVIDIA также представила новое расширение Omniverse GANverse3D - Image2Car. Новый инструмент позволяет на основе 2D-изображений автомобиля и использования искусственного интеллекта получать 3D-модели автомобиля.
Кроме того, NVIDIA показала новый драйвер Studio для графических процессоров NVIDIA. Ряд приложений также получили новые функции, которые используют возможности графических процессоров RTX. К ним относятся новые инструменты обработки в Topaz Sharpen AI, поддержка экспорта персонажей из Reallusion Character Creator в NVIDIA Omniverse и новый инструмент Magic Brush в Capture One 21.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила