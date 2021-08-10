Стали известны характеристики Exynos W920: два ядра Cortex-A55 и GPU ARM Mali-G68
Как известно, завтра должно состояться мероприятие Galaxy Unpacked от Samsung, на котором будет представлено множество новейших устройств компании, включая новое поколение умных часов Galaxy Watch 4 на платформе Wear OS и собственном процессоре Exynos W920. Однако, Samsung не стала дожидаться 11 августа и раскрыла характеристики процессора для носимых устройств.
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Exynos W920 будет использоваться в обеих моделях Galaxy Watch 4. Чипсет Exynos W920 построен на 5-нанометровом технологическом процессе EUV, что должно значительно повысить его эффективность. Чипсет включает два ядра ARM Cortex-A55 и графический процессор ARM Mali-G68. Samsung заявляет, что производительность процессора повысилась на 20%, а графическая производительность в десять раз выше, чем у предшественника Exynos W9110, выпущенного три года назад. Для сравнения, флагманский чипсет Qualcomm для носимых устройств Snapdragon Wear 4100 Plus построен по 12-нм техпроцессу и имеет четыре ядра Cortex-A53. Хотя Exynos W920 имеет меньше ядер, более быстрые ядра Cortex-A55 и эффективный 5-нм техпроцесс позволят обогнать Snapdragon Wear 4100 Plus по производительности и времени автономной работы.
Кроме того, новинка от Samsung имеет специальный сопроцессор Cortex-M55, который включается при использовании режима Always On Display (AOD), что еще больше увеличивает энергоэффективность.
Чипсет Exynos W920 имеет упаковку Fan-Out Panel Level Packaging (FO-PLP), которая, по словам Samsung, является самой маленькой на рынке среди носимых устройств. Упаковка включает в себя Exynos W920, модуль управления питанием (PMIC), модуль RAM (LPDDR4) и микросхему хранения данных (eMMC).
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Exynos W920 оснащен встроенным модемом 4G LTE Cat.4 и поддержкой глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS). Exynos W920 поддерживает дисплеи с разрешением до qHD (960 x 540) и новую версию Wear OS, разработанную Google и Samsung.
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