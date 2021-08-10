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На прошлой неделе в Интернете появился список предполагаемых кодовых наименований будущих процессоров Intel. Несмотря на то, что список опубликованных кодовых имен был обозначен как предположение, похоже, что всё-таки некоторые из его частей в настоящее время подтверждаются инсайдерами.

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YouTube канал AdoredTV подтверждает, что процессоры Arrow lake существуют и действительно включают высокопроизводительные ядра Lion Cove и высокоэффективные ядра Skymont. Предполагается, что мобильная версия процессоров Arrow Lake будет иметь до 6 больших ядер и 8 маленьких ядер. Ожидается, что в грядущей серии Alder Lake-P будет такая же конфигурация ядер. Это вызывает ряд вопросов, так как первоначальная утечка о Arrow lake утверждает, что настольная версия будет иметь до 8 больших ядер и 32 маленьких ядра. Однако важно отметить, что мобильная серия P не является флагманской серией и имеет уровень TDP 15, 28 и 45 Вт. Тогда как Alder Lake S получит TDP от 45 до 55 Вт.

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Утечка предполагает, что Intel внесет крупные изменения в интегрированную графику. Вместо максимальных 96 исполнительных модулей, которые будут использоваться на Alder Lake-P 12-го поколения, процессоры Arrow Lake 15-го поколения, получат целых 320 исполнительных модулей, что в сумме составит 2560 шейдерных процессоров.

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Процессоры Arrow Lake должны стать преемниками Meteor Lake, которые предположительно выйдут примерно через 6 месяцев, что крайне маловероятно. Arrow Lake не будут являться обновлением Meteor Lake, поскольку получат другую микроархитектуру. Учитывая это, трудно предположить, какую графическую архитектуру получит серия Arrow Lake. Однако, судя по предыдущим утечкам, это будет Gen12.7 от Meteor Lake или Gen13 от Lunar Lake.