Realme установила рекорд, продав 100 миллионов смартфонов за 3 года
Бренд Realme существует с августа 2018 года. С тех пор компании удалось продать 100 миллионов устройств, что является новым рекордом. Предыдущее достижение принадлежало компании Xiaomi, которая продала то же количество устройств за 40 месяцев.
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Realme также принадлежит рекорд по времени, затраченному на продажи 50 миллионов смартфонов, который был достигнут в 3 квартале 2020 года. В настоящее время компания вошла в десятку мировых лидеров, производящих смартфоны, заняв 7-е место. По состоянию на 2 квартал 2021 года компания также занимает 5-е место в Европе и 4-е место в Индии.
Производитель объясняет успех привлекательностью своих смартфонов среди молодежи. Компания может похвастаться и другими достижениями. Например, Realme представила свою технологию зарядки мощностью 125 Вт, первой выпустила смартфон на базе чипсета Snapdragon 888 в 2021 году, и первая представила по-настоящему доступный 5G телефон.
В настоящее время компания поставила перед собой цель продать еще 100 миллионов смартфонов к концу года, и такое же количество в следующем году. Кроме смартфонов компания продолжит развитие своего бизнеса в производстве наушников TWS, смарт телевизоров, смарт браслетов. Также нелишним будет сказать, что Realme представила собственную технологию магнитной зарядки под названием MagDart.
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