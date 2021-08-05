ADATA показала модули памяти DDR5 со скоростью 12600 МТ/с
Компания Adata представила несколько новых продуктов, включая первые модули памяти DDR5, которые будут иметь производительность 12600 MT/с, что делает их самыми быстрыми модулями DDR5 из анонсированных на данный момент. Компания также анонсировала твердотельные накопители PCIe Gen4, внешние твердотельные накопители, ноутбуки и устройства чтения SD-карт.
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Adata продемонстрировала на мероприятии две модели модулей памяти DDR5. Одна имеет максимальную скорость 8400 MT/с и емкость до 64 ГБ, работающая при напряжении 1,1 В. Это соответствует самым быстрым модулям памяти DDR5 от других производителей, например, Samsung, SK Hynix и Crucial.
Другая модель вызывает намного больший интерес, так как имеет гораздо большую скорость работы. Её производительность составляет внушительные 12600 MT/с, что является самым высоким показателем среди анонсированных на данный момент модулей DDR5. Компания Adata позиционирует их в качестве игровых для самых мощных игровых компьютеров следующего поколения.
К сожалению, другая информация о модулях отсутствует, остаются неизвестны другие характеристики, например, тайминги. Кроме того, нет информации о сроках выхода новых модулей памяти и их стоимости.
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Ранее компания SK Hynix заявляла, что оперативная память DDR5 со скоростями, превышающими 8400 МТ/с не появится в ближайшее время, а станет доступна спустя некоторое время, после достижения определенного уровня зрелости технологии. Таким образом, не стоит ожидать сверхбыстрых моделей в текущем году, возможно, первые серийные экземпляры появятся к середине следующего года.
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