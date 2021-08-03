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AMD анонсировала три новых графических процессора для рабочих станций серии Radeon Pro W6000X, которые разработаны специально для компьютеров Mac Pro от Apple. Модельный ряд состоит из трех карт Radeon Pro W6900X, Radeon Pro W6800X и Radeon Pro W6800X Duo. Новинки построены на архитектуре AMD RDNA 2 и имеют объем памяти GDDR6 от 32 до 64 ГБ для модели Duo.

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Новые графические карты серьезно повысят графическую производительность Mac Pro по сравнению с текущими видеокартами Radeon Pro W5000X. Если говорить о конкретных цифрах, то младшая карта Radeon Pro W6800X почти вдвое превосходит Radeon Pro W5700X с показателем 32 терафлопс.

Radeon Pro W6800X очень похожа на Radeon RX 6800 для настольных ПК и практически идентична Radeon Pro W6800, за исключением немного более низких тактовых частот. Radeon Pro W6800X имеет 60 вычислительных модулей, имеющих в общей сложности 3840 потоковых процессоров с тактовой частотой 2087 МГц и 128 МБ Infinity Cache. Видеопамять карты объемом 32 Гб имеет 256-битную шину.

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Radeon Pro W6900X оснащена 80 вычислительными модулями со 5120 потоковыми процессорами и аналогична Radeon RX 6900 XT. Как и младшая модель новинка имеет 32 ГБ памяти GDDR6 на 256-битной шине и 128 МБ Infinity Cache.

Radeon Pro W6800X Duo реклама Самой мощной моделью является Radeon Pro W6800X Duo, имеющая два графических процессора W6800X, соединенных между собой посредством AMD Infinity Fabric. В результате количество потоковых процессоров и память увеличивается до 7680 и 64 ГБ соответственно. Из-за сложности работы двух графических процессоров на одной плате и более высокого TDP, тактовая частота была немного снижена до 1979 МГц.

Поскольку графические процессоры серии W6000X являются эксклюзивными для Mac Pro, то будут изготавливаться в виде модуля MPX и оснащены дополнительными разъемами на печатной плате. Mac Pro позволяет установить два модуля W6000X MPX, что позволит получить до четырех графических процессоров в системе.

Система охлаждения новинок выполнена в виде пассивного радиатора, который использует для обдува вентиляторы, расположенные в корпусе Mac Pro.

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Что касается стоимости, то она будет довольно высокой. Установка в Mac Pro карты Radeon Pro W6800X обойдется на 2400 долларов дороже по сравнению с базовой Radeon Pro 580X, Radeon Pro W6900X потребует дополнительные 5600 долларов, а Radeon Pro W6800X Duo увеличит стоимость компьютера на 4600 долларов.