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Сегодня в Geekbench появилась новая запись, в которой указан графический процессор Xe со 128 вычислительными модулями. Поскольку графических процессоров Xe-LP с таким количеством модулей не существует, можно предположить, что на самом деле это дискретный игровой графический процессор Xe-HPG, известный как DG2-128EU.

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Графический процессор был установлен в системе, оснащенной процессором Intel Core i5-11400T. Само по себе это не подтверждает, что протестированный графический процессор DG2 на самом деле является графическим процессором для настольных ПК, поскольку инженерные образцы мобильных графических процессоров также тестируются на настольных компьютерах.

Тем не менее, интересным является то, что заявленная частота в разгоне составляет 2,2 ГГц. Согласно предыдущим слухам, мобильный графический процессор DG2 может иметь тактовую частоту до 1,8 ГГц, поэтому следует вывод, что это на самом деле видеокарта DG2 для настольных ПК.

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DG2-128EU является младшим графическим процессором из семейства DG2. Этот графический процессор должен получить до 1024 шейдерных ядер и, вероятно, будет конкурировать с графикой, встроенной в APU компании AMD и серией NVIDIA MX400.

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Что касается конкретных значений производительности, то он составляет 13710 баллов в тестах Geekbench V5 OpenCL, что ставит его на уровень серии NVIDIA GTX 660Ti и Radeon RX 550.