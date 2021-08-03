Microsoft намекнула на дату выпуска Windows 11
Microsoft официально не сообщила дату выпуска Windows 11, поэтому можно только предполагать о планах корпорации. Относительно точно известно, что операционная система следующего поколения Microsoft выйдет в период праздников 2021 года.
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Согласно новому документу Microsoft, Windows 11 будет выпущена в период между октябрем и ноябрем, и производители должны подготовить свои драйверы к третьей неделе сентября. Эта информация следует из документации Microsoft о драйверах оборудования для Windows 11 версии 21H2, которая была опубликована 24 июня. Это справочный документ, который Microsoft использует, чтобы указать производителям крайний срок для отправки драйверов, чтобы было время на выпуск обновлений, так как существует большая вероятность багов в первоначальных версиях драйверов.
«Партнеры, стремящиеся обеспечить совместимость систем, поставляемых с Windows 11 версии 21H2, могут установить драйверы для компонентов, которые достигли совместимости с Windows 10 версии 2004 до 24 сентября 2021 года», - говорится в документации Microsoft.
Если предположить, что этот график остается в силе, то Windows 11 может быть выпущена примерно через месяц после указанной даты, либо на третьей или четвертой неделе октября 2021 года. Стоит помнить, что планы компании могут поменяться, и Windows 11 может не выйти в октябре.
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