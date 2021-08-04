Colorful анонсировала компактную видеокарту IGame RTX 3060 Mini L
реклама
Компания Colorful представила первую видеокарту серии iGame Mini, разработанную для компьютерных систем в форм-факторе ITX. Эта видеокарта имеет длину 18,2 см, ширину 13,0 см и занимает два слота расширения. Это будет первая ITX видеокарта производителя со времен выхода серии GeForce GTX 1650.
Colorful IGame RTX 3060 Mini L (L означает LHR) оснащена графическим процессором GA106 с 3584 ядрами CUDA и 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Новинка имеет мизерный разгон до 1792 МГц, что составляет 0,8% от официальных значений. На панели ввода-вывода расположена специальная кнопка, которая позволяет переключаться между профилями BIOS, влияющими не только на тактовую частоту, но и на параметры работы вентилятора системы охлаждения.
реклама
Видеокарта оснащена системой охлаждения белого и серебристого цветов, одним вентилятором и четырьмя 6-миллиметровыми тепловыми трубками. К сожалению, присутствие продукции Colorful за пределами Китая очень ограничено, поэтому не известно о вероятности её появления на других рынках, включая российский.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила