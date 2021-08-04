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Компания Colorful представила первую видеокарту серии iGame Mini, разработанную для компьютерных систем в форм-факторе ITX. Эта видеокарта имеет длину 18,2 см, ширину 13,0 см и занимает два слота расширения. Это будет первая ITX видеокарта производителя со времен выхода серии GeForce GTX 1650.





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Colorful IGame RTX 3060 Mini L (L означает LHR) оснащена графическим процессором GA106 с 3584 ядрами CUDA и 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Новинка имеет мизерный разгон до 1792 МГц, что составляет 0,8% от официальных значений. На панели ввода-вывода расположена специальная кнопка, которая позволяет переключаться между профилями BIOS, влияющими не только на тактовую частоту, но и на параметры работы вентилятора системы охлаждения.

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Видеокарта оснащена системой охлаждения белого и серебристого цветов, одним вентилятором и четырьмя 6-миллиметровыми тепловыми трубками. К сожалению, присутствие продукции Colorful за пределами Китая очень ограничено, поэтому не известно о вероятности её появления на других рынках, включая российский.