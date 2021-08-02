Появилось видео с работой магнитной беспроводной зарядки Realme MagDart
Как известно, компания Apple в прошлом году выпустила беспроводное зарядное устройство MagSafe. Но среди производителей смартфонов на платформе Android подобного устройства не было. Однако это скоро изменится. Компания Realme решила исправить это досадное упущение и в настоящее время работает над магнитным беспроводным зарядным устройством под названием MagDart.
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В последние несколько недель появлялось несколько сообщений о готовящемся к выпуску беспроводном зарядном устройстве Realme MagDart, включая рендеры двух магнитных беспроводных зарядных устройств с логотипом Realme. Теперь появилась информация, что Realme Flash может стать первым телефоном, поддерживающим будущее зарядное устройство MagDart.
Как можно видеть в видео выше, зарядному устройству Realme MagDart требуется около 3 минут, чтобы зарядить Realme Flash с 18 до 26%. Основываясь на этих данных, можно предположить, что зарядному устройству потребуется меньше часа, чтобы зарядить телефон от 0 до 100%.
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