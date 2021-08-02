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Компания ASRock сегодня представила новые видеокарты серии Phantom Gaming и Challenger на базе графического процессора AMD Radeon RX 6600 XT. Всего было анонсировано 4 различные модели: одна в линейке Phantom Gaming и три карты в линейке Challenger.

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ASRock AMD Radeon RX 6600 XT Phantom Gaming D 8GB OC

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Видеокарта ASRock AMD Radeon RX 6600 XT Phantom Gaming D 8GB OC оснащена системой охлаждения Phantom Gaming 3X с тремя вентиляторами, средний из которых имеет уникальный дизайн с прозрачными лопастями и RGB подсветкой. Благодаря ARGB вентилятору, ARGB подсветке верхней части кожуха системы охлаждения и программному обеспечению Polychrome SYNC, пользователи могут полностью настраивать и управлять системой освещения. Видеокарта ASRock AMD Radeon RX 6600 XT Phantom Gaming D 8GB OC также может похвастаться заводским разгоном и станет одной из самых быстрых карт на рынке.

ASRock AMD Radeon RX 6600 XT Challenger Pro 8GB OC

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Графическая карта ASRock AMD Radeon RX 6600 XT Challenger Pro 8GB OC также оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами с эксклюзивными лопастями, снижающими шум и обеспечивающими превосходную эффективность. Металлическая задняя панель предотвращает повреждение платы, а компоненты Super Alloy обеспечивают длительную стабильную работу. Как и предыдущая модель, ASRock AMD Radeon RX 6600 XT Challenger Pro 8GB OC имеет заводской разгон и станет отличным выбором для покупки.

ASRock AMD Radeon RX 6600 XT Challenger D 8GB OC

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Видеокарта ASRock AMD Radeon RX 6600 XT Challenger D 8GB OC оснащена более скромной системой охлаждения с двумя аналогичными выше описанной карты вентиляторами и технологией Ultra-fit Heatpipe, которая обеспечивает превосходную эффективность отвода тепла от компонентов карты. Никуда не делась металлическая задняя пластина, усиливающая конструкцию. ASRock AMD Radeon RX 6600 XT Challenger D 8GB OC имеет заводской разгон и подойдет среднестатистическим пользователям, которые не гонятся за ненужными функциями и визуальными изысками.

ASRock AMD Radeon RX 6600 XT Challenger ITX 8GB

Кроме того, сегодня компания ASRock является Radeon RX 6600 XT Challenger ITX 8 ГБ. Она оснащена кулером Challenger ITX с одним вентилятором и тепловой трубкой Ultra-fit. Благодаря компактному форм-фактору и множеству полезных функций видеокарта ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger ITX 8 ГБ станет отличным выбором для пользователей, предпочитающих небольшие игровые системы.