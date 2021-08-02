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Интернет-ресурс Notebookcheck опубликовал обзор новейшего ноутбука Dell XPS 9510 на базе процессора Intel Core i7-11800H и дискретной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. По результату тестирования к новинке компании Dell возникает множество вопросов, так как этот ноутбук предлагает худшую производительность из всех протестированных мобильных компьютеров с видеокартой GeForce RTX 3050 Ti.

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Видеокарта для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti основана на графическом процессоре GA107 с 2560 ядрами CUDA и оснащена 4 ГБ памяти GDDR6. Официально диапазон графической мощности (TGP) для этой модели составляет от 35 до 80 Вт. Компания NVIDIA заставила производителей ноутбуков отображать информацию о TGP и тактовых частотах для каждой конкретной модели мобильного графического процессора RTX 30, чтобы предотвратить вводящие в заблуждение маркетинговые уловки, которые зачастую заставляли потребителей покупать мобильный компьютер с гораздо медленным графическим процессором, чем хотелось. В случае с XPS 9510 официальное значение TGP для RTX 3050 Ti составляет 45 Вт, но, как показало тестирование ноутбука, это значение имеет мало общего с реальностью.

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Dell XPS 9510 предлагает одну из самых медленных реализаций графического процессора RTX 3050 Ti для ноутбуков с официальным TGP 45 Вт, однако это значение почти мгновенно снижается до 35 Вт в играх, что приводит к потере производительности почти на 20%.

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Производительность RTX 3050 Ti в Dell XPS 9510 настолько низка, что ноутбук фактически отстает от предыдущей модели Dell XPS 9500, оснащенной графическим процессором GTX 1650 Ti, что можно видеть на примере игры Witcher 3. Производительность не улучшается даже после включения профиля Dell Ultra Performance.







