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Сегодня AMD подала очередной список своей продукции в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). В данный список входит настольный комплект AMD 4700S. Это может означать, что комплект, который, как предполагается, основан на том же самом процессоре, что и PlayStation 5 и доступный в настоящее время только OEM-производителям, вскоре может быть представлен как самостоятельный продукт вне готовых систем.

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AMD 4700S включает материнскую плату формата Mini-ITX и распаянный на ней процессор на базе архитектуры Zen 2. Процессор имеет 8 ядер и 16 потоков, 8 МБ кеш-памяти L3 и 4 МБ кеш-памяти L2, а тактовая частота составляет 3,2 ГГц. Встроенный графический процессор отключен. Плата также оснащена слотом PCIe 2.0 x16, но всего с четырьмя линиями. В список рекомендованных для установки видеокарт входят Radeon 550, RX 550, RX 560, RX 570, RX 580 и RX 590 от AMD и GeForce GT 710, GT 1030, GTX 1050, GTX 1050 Ti и GTX 1060 компании Nvidia.

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Кроме того, на плате может быть либо 8 ГБ, либо 16 ГБ памяти GDDR6 производства SK Hynix со скоростью 14 Гбит/с.

Похоже, что компания AMD располагает достаточным количеством подобных комплектов, если они даже попали в список ЕЭК. Что касается самого списка, то в нём указаны четыре различных модели: 100-900000004, 100-190000004BOX, 100-900000005 и 100-190000005BOX. Возможно, что версия 100-900000004 отличается от 100-900000005 объемом памяти, а BOX в названии означает коробочный вариант упаковки.