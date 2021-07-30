Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD может выпустить в розничную продажу комплект AMD 4700S

Об этом свидетельствует появление комплекта в списке на регистрацию продукции AMD в ЕЭК
[ ] для раздела Блоги
1
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Сегодня AMD подала очередной список своей продукции в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). В данный список входит настольный комплект AMD 4700S. Это может означать, что комплект, который, как предполагается, основан на том же самом процессоре, что и PlayStation 5 и доступный в настоящее время только OEM-производителям, вскоре может быть представлен как самостоятельный продукт вне готовых систем.

реклама

 AMD 4700S включает материнскую плату формата Mini-ITX и распаянный на ней процессор на базе архитектуры Zen 2. Процессор имеет 8 ядер и 16 потоков, 8 МБ кеш-памяти L3 и 4 МБ кеш-памяти L2, а тактовая частота составляет 3,2 ГГц. Встроенный графический процессор отключен. Плата также оснащена слотом PCIe 2.0 x16, но всего с четырьмя линиями. В список рекомендованных для установки видеокарт входят Radeon 550, RX 550, RX 560, RX 570, RX 580 и RX 590 от AMD и GeForce GT 710, GT 1030, GTX 1050, GTX 1050 Ti и GTX 1060 компании Nvidia.

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
3060Ti MSI Gaming X за копейки в Регарде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

 Кроме того, на плате может быть либо 8 ГБ, либо 16 ГБ памяти GDDR6 производства SK Hynix со скоростью 14 Гбит/с.

 Похоже, что компания AMD располагает достаточным количеством подобных комплектов, если они даже попали в список ЕЭК. Что касается самого списка, то в нём указаны четыре различных модели: 100-900000004, 100-190000004BOX, 100-900000005 и 100-190000005BOX. Возможно, что версия 100-900000004 отличается от 100-900000005 объемом памяти, а BOX в названии означает коробочный вариант упаковки.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd amd 4700s
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
2
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
34
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
22
Grand Theft Auto V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
24
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
18
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360EX White
20
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
9
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
59

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 48
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты продолжают падать – GeForce RTX 3070 с защитой от майнинга со скидкой до 14 000р
44
Виталик Бутерин назвал сроки перехода на Ethereum 2.0, но не готов платить проценты по депозитам
16
AMD официально представила Radeon RX 6600 XT — новинка быстрее RTX 3060 в среднем на 15 %
88
Инвесторы массово выводят Bitcoin с биржи Binance
29
Видеокарты NVIDIA LHR вытесняют модели для майнеров из магазинов РФ, а цены продолжат опускаться
31
Microsoft выпустит не требовательную к железу лайт-версию Windows 11 - Windows CoreOS
13
iOS 14 впервые портировали на Google Pixel 4 без потери функционала
7
Atomic Heart проиграла суд - показ всех трейлеров с песней «Музыка нас связала» запрещён
20
AMD придётся пожертвовать позициями в бюджетной части рынка процессоров
66
Китайские майнеры подключают тысячи ферм в неделю, а хешрейт Биткоина вырос с 65 Eh/s до 100 Eh/s
5
Обновленная моддерами Half-Life 2 и ее эпизоды скоро появятся в Steam
7
Возможен редизайн Windows 8.1
18
Стабильная версия MIUI 12.5 доступна для 14 смартфонов Xiaomi
2
Realme выпустит в России конкурента для Xiaomi Redmi Note 10T со скидкой 30%
1
Инсайдер продемонстрировал дизайн сокета AMD AM5 с установленным процессором Ryzen 7000
46
Переводчик серии книг про Ведьмака подаст на Netflix в суд
4
Тестировщиков обновления Fallout 76 возмутило ежедневное задание с ликвидацией китайцев-коммунистов
11
NVIDIA и AMD могут обновить существующие линейки графических продуктов в начале следующего года
27
World of Tanks является самой популярной игрой у россиян в возрасте от 24 до 64 лет
25
Binance сообщает о выводе более 30 тысяч Bitcoin на $1 млрд за 15 минут
15

Популярные статьи

Майнинг Ethereum скоро изменится — что произойдёт с майнерами, геймерами и ценами на видеокарты
131
Начало Эры Multi-GPU видеокарт или когда две головы лучше одной
116
Как отсутствие мощной видеокарты вернуло мне любовь к играм или игровой марафон с 25 FPS
32
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
34
Эра Multi-GPU в разгаре или скажи прощай SLi-II
33
Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
2

Сейчас обсуждают

id_1
23:59
Скриншот относится к последнему абзацу, в котором речь идёт о планах Intel представить графические адаптеры не только в настольном, но и мобильном сегменте — это уже чистая "самодеятельность" источник...
Запуск игровых видеокарт Intel DG2 может состояться на выставке CES 2022
Evgeniy Som
23:58
И что это меняет? битков стало меньше? ты знаешь про какие счета забыли? ты экстрасенс что ли? )))
Binance сообщает о выводе более 30 тысяч Bitcoin на $1 млрд за 15 минут
Evgeniy Som
23:56
В оригинале что ты указал речь идет о мобильной графике. Ты хотя бы нубик посмотри на скриншот который выложил и ПРОЧИТАЙ что там написано.
Запуск игровых видеокарт Intel DG2 может состояться на выставке CES 2022
eds
23:56
Если у них так много этих чипов, что готовы даже пустить в розницу, то откуда взялся дефицит 7нм чипов про который все время твердят и из-за которого ту же PS5 до сих пор трудно найти в продаже. Где-т...
AMD может выпустить в розничную продажу комплект AMD 4700S
rebel-1
23:54
Опять какой то блохер сделал наброс. Ни пруфов, ни скринов тестов, ни фоток системы с процом, ни скринов конфига - нет ничего. Посоны, у меня есть инженерник следующего поколения Райзенов. В 3Д марке ...
Настольный процессор Intel Alder Lake-S ощутимо обгоняет Ryzen 9 5950X и 5900X в Time Spy — инсайдер
Renegade1979
23:49
Что, а колесо случаем не роiSSкая фирма изобрела, вместе с шампанским и коньяком? И эти клоуны еще шутят про выкопанное Черное Море, они ж его и выкопали, и патент зарегистрировали, не нравится, может...
Samsung Pay могут запретить в России, а Apple Pay и Google Pay могут стать следующими — Коммерсант
Тайлер Дерден
23:46
может ему 60 лет ))
Samsung Pay могут запретить в России, а Apple Pay и Google Pay могут стать следующими — Коммерсант
Джо Джо
23:45
Из России съебался в Канаду. Там его спросили как записывать в паспорт. Он сказал Виталик. Ну Виталик и Виталик. Куй с ним. Так и записали. Впрочем какая в жопу разница когда у тебя на счету миллиард ...
Виталик Бутерин назвал сроки перехода на Ethereum 2.0, но не готов платить проценты по депозитам
Renegade1979
23:43
Могли завязать на режим энергосбережения, для чего еще они нужны? Типа включили в Винде режим экономии батареи и хоп, большие ядра отключаются. А не включили, малые ядра не включаются. Как-то ж в этих...
Настольный процессор Intel Alder Lake-S ощутимо обгоняет Ryzen 9 5950X и 5900X в Time Spy — инсайдер
GO!
23:40
Да, да, я верю в людей, уходящих из дома без телефона и едущих на природу на пару часов зачем-то и тоже без телефона. Сказочник.
Samsung Pay могут запретить в России, а Apple Pay и Google Pay могут стать следующими — Коммерсант
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем