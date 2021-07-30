AMD готовит APU с графикой Cyan Skillfish на основе RDNA
Появилась информация, что AMD работает над ускоренным процессором (APU) со встроенным графическим процессором под кодовым названием Cyan Skillfish, основанным на архитектуре RDNA первого поколения. APU, скорее всего, будет предназначен для нетребовательных потребителей, а также для встраиваемых систем.
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Сегодня сайт Phoronix сообщил, что AMD обновила код драйвера, который включает AMD Radeon "Cyan Skillfish" в предстоящем выпуске ОС Linux 5.15. Фактические исправления, которые включают Cyan Skillfish, указывают на то, что графический процессор основан на архитектуре RDNA и принадлежит к семейству Navi 10-й серии.
AMD официально не анонсировала каких-либо APU с архитектурой RDNA или RDNA 2, кроме предназначенных для игровых консолей. Использование архитектуры, выпущенной в 2019 году, является немного странным.
Хотя архитектура AMD RDNA 2, бесспорно, лучше с точки зрения производительности, чем RDNA, представленная два года назад, последняя имеет ключевое преимущество - меньший размер кристалла из-за отсутствия блока трассировки лучей и более высокой плотности транзисторов. Меньший размер кристалла означает меньшую стоимость, а для многих это является ключевым значением.
Поскольку AMD ничего не говорит о APU с Cyan Skillfish, можно только догадываться о планах компании. Теоретически AMD могла бы интегрировать Cyan Skillfish в APU начального уровня, повысив таким образом графическую мощность в сравнении с существующими интегрированными графическими процессорами Vega.
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