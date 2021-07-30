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Представлен новый стандарт памяти LPDDR5X

Скорость работы новинки достигает 8533 МТ/с
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 Стандарт памяти LPDDR для мобильных устройств не так давно показывал худшие показатели работы, чем аналогичные чипы DDR.  Но прогресс не стоит на месте, и сегодня LP-память имеет отличные скоростные показатели. Кроме того, память DDR5 только в конце года придет на персональные компьютеры, в то время как LPDDR5 уже год устанавливается во флагманских смартфонах. Теперь JEDEC представила обновление стандарта под названием LPDDR5X. Максимальные показатели скорости LPDDR5 составляют 6400 МТ/с. LPDDR5X увеличивает эти показатели на 33% до 8533 МТ/с.

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 Ожидается, что благодаря значительному повышению пропускной способности с 51,2 ГБ/с до 68,26 ГБ/с новый стандарт также будет использоваться в тонких и легких ноутбуках и планшетах, обеспечивая заметное повышение производительности встроенных графических процессоров. Кроме того, более высокая пропускная способность и упрощенная архитектура должны обеспечить повышенную скорость сетей 5G.

 Чтобы компенсировать увеличенные задержки, память LPDDR5X включает в себя новые улучшения целостности сигнала, повышение надежности за счет новой функции Adaptive Refresh Management.

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 Ведущие производители памяти Micron и Samsung уже выразили заинтересованность в производстве модулей LPDDR5X, однако, первые устройства с новым типом памяти появятся не ранее второй половины следующего года.

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