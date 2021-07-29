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Сделка Nvidia и ARM может быть отложена

Причиной является задержка с одобрением сделки Европейской комиссией
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 План Nvidia по приобретению ARM включал 18 месячный период для получения разрешений от всех соответствующих регулирующих органов по всему миру с последующим завершением сделки в марте 2022 года. Многие аналитики отметили тогда, что сделка приведет к негативным последствиям для мирового компьютерного рынка. На данный момент Nvidia не получила одобрения со стороны регулирующих органов США, Великобритании, Японии и Китая. Но самым важным препятствием будет Европейская комиссия. Так как Nvidia еще даже не подала заявку в ЕС, и весь процесс может сопровождаться значительными временными задержками, что вынудит Softbank и ARM пересмотреть первичное публичное размещение акций.

 Сейчас Европейская комиссия находится в отпуске до сентября, поэтому у Nvidia есть время, чтобы подготовить все необходимые документы для подачи заявки. Обычно Европейской комиссии требуется не менее шести месяцев для рассмотрения такого рода сделок, но аналитики считают, что процесс может быть отложен намного позже марта 2022 года. Nvidia поступила разумно, предусмотрев дополнительное продление срока до сентября 2022 года, но даже этого может оказаться недостаточно. Вдобавок ко всему, британские и китайские регуляторы, похоже, решительно выступают против сделки.

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