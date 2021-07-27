Intel будет производить процессоры Qualcomm на техпроцессе Intel 20A
Сегодня стало известно о соглашении между Intel и Qualcomm, которую впечатлили технологии GAAFET (RibbonFET) и PowerVia на техпроцессе Intel 20A, запланированном на 2024 год.
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Компания Qualcomm, как известно, не имеет собственных фабрик и в настоящее время использует производственные линии TSMC и Samsung для изготовления своих процессоров. Однако, у компании могут возникнуть серьезные проблемы в недалеком будущем, так как Apple подписала соглашение с TSMC о выделении значительных мощностей последней вплоть до 2 нм техпроцесса на следующие 4 года, а фабрики Samsung славятся своей низкой производительностью, особенно на новейших техпроцессах, поэтому изготовление достаточного количества будущих 3 нм чипов Qualcomm находится под вопросом.
Чтобы избежать проблем с поставками, Qualcomm пошла на сотрудничество с Intel. Однако, неясно какие чипы будут производиться по техпроцессу Intel 20A. Учитывая послужной список Intel, Qualcomm было бы разумным сначала попробовать провести тестирование возможностей Intel на недорогих процессорах. Можно начать тестирование на 7-нм, 4-нм техпроцессах, и, если все пойдет по плану, то затем перенести производство высокопроизводительных чипов на Intel 20A. Однако, есть небольшая проблема, заключающаяся в том, что Qualcomm собралась производить процессоры для ноутбуков, а это создаст конкуренцию для самой Intel. Как будет разрешена данная ситуация - большой вопрос. Но наверняка компании смогут договориться и прийти к компромиссу.
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