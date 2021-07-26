Zotac готовит к выходу видеокарту GeForce RTX 3080 Ti X-Gaming Naraka Bladepoint Edition
Компания Zotac готовит к выходу видеокарту Naraka Bladepoint на базе графического процессора GeForce RTX 3080 Ti. Выпуск видеокарты приурочен к запуску новой игры от студии 24 Entertainment, представляющей собой массовую многопользовательскую онлайн-игру в популярном ныне сетинге королевской битвы с возможностью одновременной игры до 60 человек. Глобальный запуск этой китайской игры на платформах Steam и Epic Games Store состоится уже 12 августа.
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Компания Zotac совместно с 24 Entertainment решила выпустить новую видеокарту с полностью индивидуальным дизайном в бело-красной раскраске, которая заимствована из игры. Модель Naraka Bladepoint будет выпущена ограниченным тиражом, а так как в её основе лежит GPU RTX 3080 Ti, то она не будет дешевой. Кроме того, приобрести её можно будет только на территории Китая.
Zotac не сообщила подробностей о технических характеристиках видеокарты, но можно с большой уверенностью сказать, что они будут соответствовать оригинальной модели X-Gaming, то есть получат тактовую частоту 1680 МГц в режиме разгона.
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Дата выхода видеокарты неизвестна, но наверняка это произойдет либо одновременно, либо немного раньше выхода самой игры Naraka Bladepoint.
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