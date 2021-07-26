5 августа Motorola может представить смартфоны серии Edge 20
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Компания Motorola опубликовала постер с анонсом своего масштабного мероприятия, посвященного выпуску новой продукции. Постер содержит несколько намеков на то, что во время мероприятия будет представлен новый смартфон, относящийся к серии Edge, вероятно, Edge 20. Ожидается, что серия будет состоять из трех устройств: Edge 20 для североамериканского и глобального рынков, Edge 20 Lite и Edge 20 Pro. Все три модели должны получить основную камеру с датчиком разрешением 108 мегапикселей.
Еще одним свидетельством существования новых смартфонов является сертификация NBTC для Motorola XT2153-1 или «edge 20 pro» и разрешение на использование 5G (NR). Этот телефон, вероятно, получит чипсет Snapdragon 870 от Qualcomm. Еще одним смартфоном, который засветился в Geekbench 5 под названием Motorola XT2143-1, является Edge 20.
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Характеристики чипсета (ARMv8 и тактовая частота 1,8 ГГц) могут указывать на Snapdragon 778G в Edge 20. Снимок экрана с результатами тестирования также указывает на наличие операционной системы Android 11 и 8 ГБ оперативной памяти.
Что касается самого мероприятия, то оно пройдет 5 августа 2021 года, тогда и станет известно, на что именно намекала компания в своем постере.
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