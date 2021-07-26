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Сегодня в сети появился очередной слух относительно флагманского графического процессора Navi 31 на архитектуре RDNA 3, который, вероятно, получит название Radeon RX 7900 XT.

Согласно последним данным графический чип Navi 31 может получить 15360 ядер, собранных в 120 вычислительных блоках. Однако, судя по заявлению пользователя Bondrewd, являющегося участником форума Beyond3D, эра вычислительных блоков приходит к концу, а им на смену приходят Work Group Processors (WGP).

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Вычислительные блоки были основой семейства графических процессоров AMD почти десять лет, но с выходом графических процессоров следующего поколения на основе чиплетов (MCD) общее количество CU резко возрастет. Поэтому AMD, возможно, решила использовать WGP в качестве основного вычислительного блока. Как сообщалось ранее, каждый кристалл графического процессора Navi 31 будет иметь 30 WGP и 256 потоковых процессоров на один WGP. Это дает 7680 ядер на кристалл, то есть всего 15 360 ядер на чип.

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Также интересно будет посмотреть на организацию памяти Navi 31. Сейчас считается, что чип Navi 31 по-прежнему будет иметь 256-битную шину, но важно то, что размер Infinity Cache будет значительно увеличен со 192 МБ до 256 МБ, возможно, даже до 512 МБ. Тип памяти останется прежним - это GDDR6, однако её скоростные характеристики возрастут.

Ожидается, что линейка видеокарт Radeon RX с графическими процессорами Navi 3X обеспечат трехкратное повышение производительности по сравнению с существующими видеокартами на архитектуре RDNA 2. Это приведёт к значительному повышению качества графики, благодаря следующему поколению технологий FSR и Raytracing.

Ожидается, что архитектура AMD RDNA 3 должна дебютировать в третьем или четвертом квартале 2022 года. Кроме флагманского чипа Navi 31 AMD также разрабатывает графические процессоры начального и среднего уровня: Navi 34, Navi 33 и Navi 32.