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На просторах Интернета давно ходят различные слухи о смартфоне Xiaomi Mi Mix 4. Ожидается, что телефон будет представлен в следующем месяце.

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Сегодня в твите, опубликованном известным инсайдером Ice Universe, рядом с рендером смартфона было показано защитное стекло для Mi Mix 4. Его изображение подтверждает ранее появившуюся информацию, что Mi Mix 4 действительно будет иметь камеру под дисплеем.

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Как видно, на стекле отсутствует вырез для камеры. Неудивительно, что смартфон станет первым для Xiaomi смартфоном с подобной камерой, так как серия Mi Mix всегда получала первой какое-либо инновационное техническое решение. Камера под дисплеем на Xiaomi Mi Mix 4 будет первой попыткой компании создать подобный телефон. Такое решение не ново, например, компания ZTE показывала смартфон с подэкранной камерой. Samsung также намерена применить данную технологию на грядущем складном смартфоне Galaxy ZFold3.

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Что касается технических характеристик, то ожидается, что Mi Mix 4 получит процессор Qualcomm Snapdragon 888+, AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц. Стоимость новинки ориентировочно составит невероятные для Xiaomi 1199 евро.